¿Se casan? Luis Miguel llegaría al altar junto a Paloma Cuevas

Hace unos días se conoció a través de varios medios internacionales que el cantante mexicano, Luis Miguel, le habría ofrecido anillo de compromiso a la diseñadora de modas, Paloma Cuevas. La española es amiga del cantante desde hace muchos años por la estrecha relación que tenían los padres de ambos y también es madrina de bautizo de unos de los hijos entre Aracely Arámbula y Luis Miguel.

En el programa 'De Primera Mano' se revelaron los detalles de lo que sería la próxima boda entre el 'Sol de México' y Paloma Cuevas quien estuvo casada con el torero español, Enrique Ponce durante 24 años.

"Confirmado, hace dos días Luis Miguel le entregó anillo de compromiso a la que fue su comadre, Paloma Cuevas, está preparando doble boda para el próximo año, felicidades": comentó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa.

"Están preparando boda para el próximo año a todo lo alto. No sé si vaya a ser por la iglesia o no, pero podría ser una doble boda en España y en México": continúo Gustavo Adolfo.

Los rumores respecto a una posible relación amorosa venían creciendo, pues desde hace unos meses se viralizaron algunas fotografías donde el intérprete de 'Hasta que Me Olvides' y Paloma Cuevas estaban en un restaurante en Madrid, España. Según varios medios, compartieron unas pequeñas vacaciones y también habrían tenido cercanía en México.

La noticia ha resultado polémica también, porque el artista mexicano mantuvo una amistad muy cercana con el torero, Enrique Ponce ya que se conocieron gracias a un reconocido empresario que los presentó en el año 2003.

En la más reciente entrevista que ha dado Ponce para un medio local español comentó: "No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé". Mientras que por el lado de Paloma y él no se han conocido declaraciones.

Para el año 2023 el cantante del género pop y mariachi tiene preparada su gira por Centroamérica, Estados Unidos y Europa con 200 presentaciones en vivo, según lo comentó el empresario Carlos Bremer.

