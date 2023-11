María Antonieta de las Nieves tuvo tumores en los senos por vendarse para actuar como la Chilindrina

Uno de los personajes más recordados de la popular serie mexicana ‘ El Chavo del 8 ’ fue La Chilindrina , interpretado por María Antonieta de las Nieves. Su éxito no solo se debió a la interpretación que hizo dentro de la producción, sino también a los espectáculos que brindó una vez terminaron las grabaciones.

Recientemente, los fanáticos han revivido a través de redes sociales como TikTok las declaraciones que dio en medio de una entrevista para Yordi Rosado, pues a pesar de que ha revelado en varias oportunidades detalles de su vida artística, en este encuentro dio a conocer una sorprendente historia que puso en riesgo su salud.

María Antonieta de las Nieves tuvo tumores en los senos

El presentador aprovechó el espacio para preguntarle si eran verdad los rumores que crecen en redes sociales acerca de las estrategias que llevó a cabo para interpretar a La Chilindrina.

“Pues, para verme niña, me las apachurraba, las vendaba. Decían ‘ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, se ve como una pequeña’, pues cómo no, si me estaba ahogando. Las primeras veces que lo usé dije ‘a ver hasta cuándo aguanto' y fueron 50 años”, explicó.

Posteriormente, agregó que esta práctica, a pesar de que la hacía lucir muy pequeña en comparación de lo que en realidad era, le generó algunos problemas de salud más adelante, pues se le formaron unos tumores que la llegaron a preocupar.

@yordirosadoo María Antonieta se fajaba para ocultar sus pechos para el personaje de laChilindrina, esto le trajo muchas consecuencias #laentrevistaconyordirosado ♬ sonido original - Yordi Rosado

“Me casé, tuve a mi hijo, se me hicieron unos tumores en los senos horrendos. No pude amamantar bien a mi bebé porque no salía la leche”, señaló.

Por último, aseguró que tomó esta decisión porque desde muy joven se caracterizó por ser una mujer con bastante busto, lo que le dificultaba un poco interpretar la edad de una pequeña que hasta ahora estaba asistiendo al colegio.

Ante la declaración, diferentes fanáticos han reaccionado con furor, afirmando que nunca se llegaron a imaginar que la mujer realizaba este procedimiento de vendarse todos los días de grabación antes de hacer su aparición estelar frente a las cámaras.

“Qué gran artista, pero qué lástima no poder amamantar a tu hijo”, “wow, nunca lo habría imaginado, pensé que era planita natural”, “mis respetos para esta maravillosa actriz”, son algunos de los mensajes que se destacan en la publicación.