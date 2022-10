¿Racista y transfóbica? 'La Chilindrina' es incendiada en redes tras polémicas declaraciones

María Antonieta de las Nieves se ha encargado de mantener vigente a su personaje de 'La Chilindrina' a lo largo de los años, por lo que ha entregado vida y alma a cada uno de lo detalles que la caracterizan.

Es por ello que es normal que, al ver imitaciones que se salen de los estándares que ella misma ha establecido, se sienta molesta al sentir que su trabajo es desprestigiado y que terceras personas empañan su labor de más de media década.

Es por ello que hubo dos casos que indignaron profundamente a la actriz, quien no pudo contenerse ante estos hechos: "imagínate tú que una 'Chilindrina' se está presentando en Perú con cerveza en la mano y haciendo un baile por demás difícil de creer, casi que erótico diría yo".

Hasta ese punto la situación iba bien, no obstante, sus comentarios sobre el caso específico de Perú ha empezado a generar controversias, pues sus palabras son catalogadas como transfóbicas. "Además, es un chico, que no es chico, sino una chica que se cree 'La Chilindrina'; no, no, no, está fatal".

Como cereza del pastel, la mexicana mencionó lo ocurrido en un concurso: "aparecieron cinco 'Chilindrinas' blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando como 'La Chilindrina', con la portada de mis fotografías y mi logotipo". Debido a estas declaraciones es catalogada de racista.

Finalmente, dijo que no va a imponer una demanda porque toma mucho tiempo y además le tocaría viajar a Perú para llevar a cabo todo el proceso legal, por lo que espera que estas personas tomen consciencia de sus actos y cambien sus imitaciones por voluntad propia. "Me cuesta mucho dinero, trabajo, esfuerzo y 50 años de una imagen limpia y blanca".

"¿Qué se puede esperar de la Chilindrina?", "Lo que le molesta a la viejita es que 'La Chilindrina' sea negra", "A 'La Chilindrina' no le gusta que gente de color se vista de su personaje", son tan solo algunos de los comentarios en redes sociales.

@lalupa.pe Ganó la CHILINDRINA HUACHANA no hay más. María Antonieta horrorizada pierde el caso. 🤭 ♬ sonido original - LA LUPA