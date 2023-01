Viral: ¿Estarían asustando en el Aeropuerto Internacional El Dorado?

Tras la pandemia debido al COVID-19, en el mes de marzo fueron cancelados varios vuelos por parte del Gobierno, con el fin de frenar el número de contagios, es por esto, que hoy en día se encuentra más solo que nunca.

Hace pocas horas, salió a la luz pública un video que podría señalar la presencia de un posible fantasma en dicho lugar.

El video empieza mostrando que no hay personas a su alrededor: “bueno, estoy nuevamente aquí, en la puerta del baño, no hay nadie acá y allá tampoco hay nadie. Bueno, voy para adentro, que la sangre de Cristo me cubra”.



Luego, el mismo sujeto camina hacia el baño de mujeres diciendo: “hola, hola, ¿estás acá?, ¿dónde estás? y automáticamente se fija que las luces están encendidas. Tan pronto asoma la cámara al espejo, se activa el lavamanos y posteriormente, el secador.

Al finalizar, menciona: “¡Necesito otra prueba!” y una de las puertas se cierra con fuerza. Quien filma, sale corriendo y corta la grabación.

Publicidad

Les digo pues que no vuelvo ni a pasar por el ladito, que hpta susto jajajajaajajajaja pic.twitter.com/DQD0WsGrYh — Andres (@nahunandres) April 20, 2020



Aunque muchos lo han tomado de manera jocosa, otros por el contrario contaron anécdotas misteriosas del presente sitio.

Algunos de los comentarios de quienes vieron el video fueron:

- “ Ese fantasma le probó que si se lava las manos”. - “Hay una sombra justo al lado del señor?” - “Jajajaja para qué se puso a pedir pruebas”

Publicidad

Mira también:

Publicidad