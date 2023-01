"La mascará es la joya de la corona de cada luchador ": El Hijo del Fantasma

Con un evento sin precedentes, llega al país la reconocida lucha libre mexicana AAA. Será el primer show internacional de la "Gira de la Conquista" que cuenta con un cartel de lujo que incluye a los legendarios luchadores Psycho Clown e Hijo del Fantasma, la cuota femenina es por cuenta de Faby Apache y Lady Shani, y otras sorpresas que serán anunciadas próximamente.

El Movistar Arena será el escenario para este espectáculo familiar que tendrá lugar el viernes 16 de noviembre y que ofrece una puesta en escena única en la que cada show tiene detrás la historia de dos súper héroes de carne y hueso disputándose el triunfo en el ring.

Antes de su espectáculo en Bogotá, hablamos con el luchador profesional El Hijo del Fantasma para conocer detalles importantes de este importante show que vivirá la capital colombiana el próximo viernes.

¿Qué tipo de espectáculo se va a encontrar los asistentes a la Gira de la Conquista?

Se van a encontrar con una probadita de la cultura mexicana, una porción importante de lo que es el mexicano; qué es la lucha libre y pues que mejor que los tres herederos más importantes de la actualidad: Blue Demon Jr, Psycho Clown y El Hijo del Fantasma.

Hablemos del súper poder y el significado de la máscara del Hijo del Fantasma

La máscara es el símbolo más importante para el luchador mexicano, que le da identidad, que le da personalidad, que lo hace único y que, además, te permite liberarte al 100% arriba de un cuadrilátero. Te permite explorar personalidades que no tienes sin la máscara y que, obviamente, al calor de una rivalidad cuando la apuestas y la pierdes se pierde todo. Se pierde gran parte de tu persona arriba del ring y, por supuesto, tienes que hacer una tarea de reinvención, tienes que buscar reinventarte si llegas a perder la máscara como fue el caso del hijo del fantasma.

¿Qué sensación produce haber perdido una pelea y haber tenido que revelar su identidad?

Definitivamente, la mascará es la joya de la corona de cada luchador, pues es lo más preciado que tienes y cuando eres heredero de una casa; como el caso mío del heredero de El Fantasma, tienes que defenderla con la vida misma.

Si tienen oportunidad de ver ese duelo de Triple Manea 26; fue un duelo a muerte, altamente violento, con alto grado de técnica; pero con un grado de rudeza, porque cada uno está defendiendo lo suyo con todo lo que tiene. Con todos los elementos que tiene para hacerlo. Y ese fue el caso en lo personal; fue sangre, sudor y lágrimas, pero cuando llegó ese conteo final: “uno, dos, tres”, esa fatídica tercer palmada es como si el alma saliera del cuerpo. Estas ahí acostado viendo hacia las lámparas, que es la posición del perdedor siempre.

El que no gana siempre estará viendo las lámparas, las lumbreras y en ese momento pareciera que tu cuerpo sale de ti y te dice levántate y cumple. Porque la apuesta ahí todavía no se cumple, ahí termina el duelo, pero ahora tienes que cumplir lo que habías pactado y eso es lo más difícil, más cuando tienes a tus dos; a tu alfa y a tu omega, no. Estaba mi padre y estaba mi hijo. Incluso mi hijo subió al ring y trató de cubrir mi rostro y le dije: “no, ya no se puede”. Me dijo: “no te preocupes papá, después lo intentamos de nuevo”. Después le expliqué que no podíamos intentarlo de nuevo; esa es la única vez que no tienes repetición. Es la única, el único tipo de duelo que no va tener revancha exacta, si es una revancha apuestas otra cosa, pero esa no se va volver a repetir.

Finalmente, me tuve que quitar la máscara y fue como si me despojara de mis propios ojos o no sé, de una parte vital de mi cuerpo; como si tuviera que sacarme el corazón y entregárselo al luchador que ganó. Yo creo que lo más difícil de eso es el día siguiente porque tienes que levantarte y volver a nacer si quieres seguir en esto.

¿Por qué es un show para toda la familia?

La lucha libre se puede ver desde diversos puntos de vista: deportivo, cultural, como un fenómeno social o psicológico y en todos esos ámbitos entra algún miembro de tu familia.

La parte más bonita de la lucha libre mexicana es que es una experiencia de catarsis para los que la estamos realizando y para los que la están experimentando desde la tribuna. Porque mucha gente que acude a una arena de lucha libre saca todas sus frustraciones y esos sentimientos que lleva dentro. Y entonces ya no está viendo a El Hijo del Fantasma, a lo mejor está viendo a su jefe del trabajo o a su marido, quizás a su hijo rebelde, etcétera. Por eso, en vez de gritarte a ti, estás sacando toda esa furia.

Yo mientras estoy haciendo mi trabajo estoy sacando todas las emociones que quiero y más si soy rudo, más si soy con la personalidad que tengo de ser rebelde y sínico. El público va a liberarse, está pagando una terapia y entreteniéndose. Uno como atleta también se está divirtiendo, pero a la vez compitiendo y sacando todas tus emociones.

¿Por qué es importante asistir a este tipo de eventos?

Toda mi gente de Colombia, en especial de Bogotá, ya experimentaron en dos ocasiones a El Hijo del Fantasma, pero no han visto a El nuevo Hijo del Fantasma, al lobo solitario de la lucha libre. Ya vieron a la promesa y a la realización de la empresa, ahora va llegar la realidad. Lucha libre solamente hay una y es AAA, y está en México y vamos los mejores exponentes.

La gente tiene que asistir y tiene que ser testigo porque voy a reclamar el trono más importante parta mí que es demostrar quién es el verdadero heredero entre El Hijo del Fantasma, Blue Demon o Psycho Clown.

En una palabra, describe a los luchadores que estarán en Colombia en el Movistar Arena Bogotá

Pshyco Clown “Loco”, Hijo del fantasma “Perfección absoluta”, Blue Demon JR “No tiene que hacer ahí, nada”, Drago “Es una bestia humana”, Aerostar “Va a volar”, Máximo “Exótico”, Laredo “Espectacular”, Faby Apache “Guapísima”, Lady Shani “La juventud hambrienta”, Arcangel Divino “Lo nuevo, la sangre nueva”, Black Boy “La sangre, Black Danger es de la calle al estrellato” y El hijo del Vikingo “La realidad nueva”.

¿Cuál considera que es el secreto para que la Lucha AAA sea tan famosa y apoyada en México?

La diversidad. La lucha libre AAA no es un espectáculo unidimensional, es un espectáculo que en una sola cartelera experimenta los recovecos de la lucha libre mexicana. Vamos a ver la lucha libre de mujeres, la aérea, la sangre nueva, a los exóticos, a leyendas y a las estrellas actuales. Es un espectáculo multicolor, multiforme y multidimensional.

