Mujer guarda un huevo roto en su brasier por 35 días y salva a un pato

Se trata de Betsy Ross, una mujer de Visalia, California, quien ya tiene tres hijos, pero con paciencia y cariño acogió a uno más muy particular y que no había salido de su cascarón.

Todo inició cuando Betsy y su familia fueron a un parque y notaron que alguien había destruído los nidos de patos que habían allí. Aunque fue muy triste, la mujer descubrió que aún quedaba un huevo solitario con una pequeña grieta, por lo que decidió llevarlo a su casa para salvarlo y empezó a incubarlo en su brasier.

“Mis hijos estaban muy molestos por eso … [encontraron] un huevo solitario con una pequeña grieta que no goteaba y me pidieron que lo guardara”, expresó Betsy.

Antes de ponerlo en su brasier, la mujer intentó llevarlo a una organización de vida silvestre local, pero no recibían huevos, solo el animal si ella misma lo incubaba primero.

“Así que puse el huevo en mi sostén para mantenerlo caliente y comencé a investigar en línea cómo incubar a un pato’’, expresó.

Betsy descubrió que el huevo necesitaba calor y humedad, por lo que decidió mantenerlo entre sus senos por 35 días, incluso en las noches.

“Lo llevé en mi sostén durante 35 días y dormí con él allí también. Soy una chica de talla grande, así que me queda justo entre el pecho”, aseguró Betsy.

“Cuando tenia que ducharme, hacia que mi esposo lo sostuviera. Pensé que si los patas se iban a buscar un poco de comida, no estaría de más irse a la ducha”, agregó.

Luego de que la mujer descubriera que tenía que dejar de moverlo y necesitaba más humedad, hizo una nueva caja incubadora con una lámpara, un recipiente de plástico, un recipiente con agua y mucha cinta.

“A los 35 días, comencé a escuchar píos débiles que, según Internet, se llamaban pipping y su pico se estaba saliendo del revestimiento”, explicó.

Tras algunos inconvenientes, el patico logró salir con ayuda de Betsy, pero estuvo muy débil por varios días, sin embargo, la mujer no se rindió y lo siguió cuidando para que mejorara.

“Finalmente salió a mitad de camino, pero todavía estaba conectado a la yema en el fondo del huevo. Obtuve una toalla de papel húmeda y la envolví alrededor de la cáscara con la yema y le puse Neosporin para que no se infecte. Quizás no sea la mejor idea, pero estaba asustada”, contó Betsy.

Tras varios días de hacer siestas e ir a todos lados juntos, el patico ya no podía estar sin Betsy.

“Él me seguía y cuando escuchaba mi voz, y si se perdía, gritaba. Parecía saber cuándo me iba sin él porque mi esposo se quejó de que se sentaba y lloraba”, agregó.

Finalmente, la mujer buscó una granja de rescate para llevar a su patico y ahora tiene una nueva madre humana que lo cuida.

Saved a cracked egg! Carried it in my bra for 35 days. It was born prematurely he was still attached to the yolk and it was not absorbed so I got a wet paper towel and applied antibiotic on its cord and tummy twice a day.Surprised he didn’t die. from r/aww

