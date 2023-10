Tras la muerte de Matthew Perry, el elenco de 'Friends' rompe el silencio con un comunicado oficial

Desde que se dio a conocer que Matthew Perry fue hallado sin vida el pasado 28 de octubre , los fanáticos de la recordada serie ‘Friends’ han estado pendientes a las redes sociales de los actores que participaron en este proyecto.

Recientemente, el medio internacional CNN hizo pública una declaración conjunta que le enviaron Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , David Schwimmer y Matt LeBlanc . En el comunicado oficial, expresan que se encuentran devastados por la noticia y aseguran que desean tomarse un tiempo para digerir esta información.

"Queda mucho por decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para vivir este duelo y procesar esta pérdida inconmensurable (…) Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por el momento, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron alrededor del mundo”, señalaron según el portal.

Ellos no son los únicos actores que se han referido al tema, también lo hizo Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, novia de Chandler Bing en la producción lanzada en 1994 y cuya historia cuenta con 10 temporadas.

Con una emotiva publicación, en donde se observa a sus personajes juntos disfrutando de una fiesta, la mujer aseguró que muchos seguidores lo echarán de menos debido a que trabajó incansablemente por llevar felicidad a cada uno de los amantes de este proyecto.

"Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos. ♥️", señaló a través de un post que ya recoge casi 2 millones de 'me gusta'.

Actualmente, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentra investigando la muerte de Perry; sin embargo, no se tiene ninguna sospecha de que haya fallecido por alguno de los delitos que corresponden a su rama, así lo dio a conocer una fuente confiable al medio ya citado.

El pasado 29 de octubre, se pudo establecer que el cuerpo del actor se encontraba en la Oficina Médico Forense del condado esperando para que le practicaran la autopsia; por lo que los admiradores están atentos a conocer cualquier detalle.