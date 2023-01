A David Schwimmer el éxito le resultaba 'doloroso'

La fama que le proporcionó la serie 'Friends' con su personaje de Ross Geller no fue plato de buen gusto para el actor David Schwimmer, quien no terminaba de acostumbrarse a todo lo que giraba en torno a su recién adquirida popularidad.

"Recuerdo muy bien cuando alcancé la fama. No era algo que me hiciera sentir cómodo. Era casi doloroso. No me gustaba ser tratado de forma distinta. Simplemente no me acostumbraba a ello. No entendía por qué la gente me trataba como si fuera especial. Fue doloroso porque no había cambiado. No me gustaba la idea de que de repente alguien pudiera ser tratado de forma especial simplemente por aparecer en televisión", cuenta a la revista Parade.

El actor de 49 años interpreta actualmente a Robert Kardashian en la serie 'American Crime Story: El pueblo contra O. J. Simpson', un papel que preparó charlando con quien fuera esposa de Robert, Kris Jenner.

"No sabía nada acerca de Robert Kardashian. Hablé con Kris sobre él durante un par de horas. Cuando supe que era un hombre muy religioso con una gran fe, eso me dio una de las claves para entender cómo pudo decidir apoyar a su amigo y mantenerse a su lado hasta el final. Incluso aunque albergara dudas en su corazón. Parte de ello era la idea de que él no era el que debía juzgar. Simplemente él tenía que querer y apoyar a su amigo. Cuanto más averiguaba acerca de Robert más descubría que él representaba la conciencia o la parte moral de toda la serie", añade.