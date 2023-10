¿Matthew Perry no quería ser recordado por ‘Friends’?: esto dijo al respecto

A medida que avanzan las investigaciones con respecto a la muerte de Matthew Perry , acerca de las cuales no se ha revelado mucha información a los medios y se está manteniendo en privado, los fanáticos del miembro del elenco de la serie 'Friends' se han encargado de revivir sus mejores escenas, las fotografías más icónicas y las declaraciones que generaron un impacto, para de esta manera no solo honrar su memoria, sino tratar de hallar respuestas a este inesperado hecho.

Es por ello que muchos de ellos se han encaminado hacia las revelaciones que el actor hizo en su libro autobiográfico 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', en el cual habló abiertamente y con demasiados detalles acerca de la dura batalla que había tenido al lidiar con sus adicciones al alcohol y a las drogas, pues a pesar que durante años reconoció este problema y lo comentó, nunca había sido tan transparente con respecto a qué lo llevó hasta ese camino y cómo fue recorrerlo mientras que tenía toda la fama en sus manos.

Te puede interesar: Adele hizo un estremecedor homenaje a Matthew Perry en medio de un concierto

Cabe destacar que Matthew Perry aceptó que sus líos iniciaron cuando tan solo era un niño, luego de que un doctor le recetara un medicamento que era adictivo, debido a que sin saberlo lo estaba sumergiendo en algo que desde ese momento no pudo controlar. No obstante, reconoció que a lo largo de la serie 'Friends' tuvo sus peores etapas, pues desde 1995, es decir la segunda temporada del programa, entró en una especie de laberinto sin salida.

En medio de una entrevista dada a Tom Power, brindada a lo largo de una gira de medios para promocionar el libro 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', el actor confesó que: "al alcoholismo no le importó que yo estuviera en 'Friends'. No es justo, tuve que pasar por una enfermedad mientras que los otros cinco no. Ellos poseían todo lo que yo tuve, pero debí que luchar contra esta cosa".

Conoce más: Matthew Perry había subido una foto que sus fanáticos consideraron como el anuncio de su muerte

@stopsuicidios "Al alcoholismo no le importaba que estuviera en friends" Entrevista ampliada a Matthew Perry ( Chandler en Friends ) donde visibiliza su lucha contra el alcoholismo, que al fin y al cabo también es una lucha por su saludmental. Una lucha que llevaba librando bastantes años. Algún día habría que abrir el melón de cómo tenemos normalizado el uso abusivo de alcohol desde jóvenes que puede desencadenar en dramas como este. Nadie está exento de que le pueda pasar. ❤️‍🩹 #YONOMECALLO Firmando ayudas mucho más de lo que crees 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲.𝗼𝗿𝗴/𝘀𝘁𝗼𝗽𝘀𝘂𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼𝘀 para exigir educación emocional desde pequeños en los colegios así como medidas de prevención del su1c1dio y pro salud mental. Síguenos en http://youtube.com/stopsuicidios | http://tiktok.com/@stopsuicidios __ Pide ayuda 🆘 (recursos España) ☎️ 024 (At. Conducta su1c1da, 24hrs, anónimo) ☎️ 911 385 385 (As. @labarandillaespana ) ☎️ 717 003 717 (@tfdelaesperanza_717003717) ☎️ 900 925 555 (@barcelona_cat) ✨️ Tienes más recursos en nuestros destacados y en la web: http://𝘀𝘁𝗼𝗽𝘀𝘂𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴 donde también puedes ayudar donando si lo deseas para hacer más fuertes nuestras campañas. ➕️ Firma gratis para pedir recursos en change.org/stopsuicidios 💪 ya somos más de 430.000 súmate #alcoholismo #matthewperry #chandler #friends #alcoholism #reflexión #adicciones #alcohol ♬ sonido original - stop suicidios

Publicidad

Tras esto, explicó el motivo por el que nunca pudo repetir ni un solo capítulo de esta serie: "estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 58 kilos, estaba siendo visto por 30 millones de personas y por eso no puedo volver a ver el programa, porque estaba extremadamente delgado. Podía estar bebiendo, tomando opiáceos o consumiendo cocaína, podría recordar temporada tras temporada según mi aspecto".

Seguido a esto, Matthew Perry se esforzó en hacer claridad en que el alcoholismo es una enfermedad, muy difícil de librar, para luego recalcar los duros momentos que atravesó mientras intentaba rehabilitarse tanto de esto, como de la adicción a las drogas.

Lee también: Matthew Perry: ¿De qué murió el actor de 'Friends' a los 54 años? esto es lo que se sabe

No obstante, una de las respuestas que más impactó fue cuando reveló cómo le gustaría ser recordado: "como alguien que vivió bien, amo bien. Como un buscador y cuyo objetivo máximo era ayudar a las personas, eso es lo que quiero".

Publicidad

De esta manera Matthew Perry demostró que más allá de la fama o el reconocimiento por 'Friends' quería que las personas vieran su lucha por ayudar a quienes atraviesan por problemas como los de él, para darles la mano y sacarlos de ese abismo, mientras que a la vez, gracias a su experiencia e historia, anhelaba que nadie más llegara a ese punto.