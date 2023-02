Sophie Lloyd, la guitarrista con quien presuntamente Machine Gun Kelly engañó a Megan Fox

Después de causar polémica en la redes sociales con el cierre de su perfil en Instagram, la actriz Megan Fox vuelve a ser nombrada en varios medios internacionales tras varios rumores sobre la mujer con quien presuntamente su prometido Machine Gun Kelly le fue infiel.

Las especulaciones aumentaron en las plataformas digitales y aunque a la fecha Fox ni Machine Gun han aclarado la situación, una tercera persona estaría involucrada en la ruptura de la famosa pareja, se trata de Sophie Lloyd, guitarrista que llegó a MGK en el 2022.

Sobre Lloyd, se sabe que es una compositora graduada del BIMM en 2018 con un BMus honorifico de primera clase en la interpretación de música popular. En su pagina web oficial, la artista menciona sobre su carrera que: "Empecé a tocar la guitarra cuando tenía unos 10 años después de escuchar a Led Zeppelin en el coche con mi padre. Debido a que era un poco marginado, tuve mucho tiempo para practicar y esto me dio un escape de la realidad, me ayudó a superar mis ansiedades y realmente me dio una sensación de satisfacción".

Con una carrera exitosa, la intérprete crece en las redes sociales donde suma más de 410 mil seguidores en TikTok y más de 770 mil seguidores en Instagram. Espacios donde comparte contenido musical y acerca a sus fans al día a día de su trabajo profesional junto a Machine Gun Kelly y la banda de MGK.

Este rumor tomó fuerza cuando Megan publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram con una descripción que llamó la atención de los internautas, uno de estos comentó bajo especulaciones que el rapero engañó a Fox con Sophie, sin embrago, la actriz respondió con humor: "Quizá fui yo la que se cruzó en su camino".

Sin embargo, algunos portales internacionales como Page Six, se han encargado de informar que la guitarrista tiene actualmente una relación amorosa con el baterista e ingeniero de sonido, Christopher Painter, más conocido como 'El Pintor'.

Sobre el también músico se conoce que mantiene su amorío con Lloyd desde hace cinco años y el hombre apoya a esta super estrella del rock en cada una de las presentaciones y giras musicales, al punto de compartir algunos espacios con Machine Gun Kelly.