José Ramón Barreto: Estos son los cinco requisitos para conquistar al actor de 'Los Medallistas'

Gracias su participación en producciones de Caracol Televisión como 'Arelys Henao, canto para no llorar', 'Bolívar, el hombre, el amante, el libertador' y 'Los Medallistas, héroes con corazón de oro', José Ramón Barreto se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Colombia. En diálogo con Carcoltv.com, se le midió a hacer el trend de Tik Tok en el que revela cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una mujer para que él se sienta atraído. ¡No te los pierdas!



No le gusta el control

En intérprete de Óscar Muñoz en 'Los Medallistas' reveló que se siente incómodo cuando las mujeres empiezan a hacerle preguntas recurrentes sobre los lugares en los que está, sus amistades, temas de trabajo y otros asuntos que pueden llegar a cohibirlo; por ese motivo, busca personas que le aporten a su desarrollo personal y que a la vez le brinden tranquilidad en todos los aspectos de su vida. Mira también: El detalle que José Ramón Barreto tiene en común con su personaje en Los Medallistas

Que huelan rico

El actor es un apasionado por los olores, debido a que pueden ser los mejores aliados o los peores enemigos para cualquier persona. Según expresó, no puede con las fragancias corporales que son desagradables y aprecia mucho que sus parejas sentimentales se preocupen por tener una buena higiene personal y que también se cuiden a sí mismas.

Que sea puntual

Para Barreto es indispensable la puntualidad no solo cuando está trabajando, sino también con sus familiares y amigos. El joven dijo que no hay que jugar con el tiempo de ninguna persona porque es muy valioso y aseguró que hay que hacer uso de los buenos modales cuando la tardanza es producto de un imprevisto. No te pierdas: José Ramón Barreto se entrenó con verdaderos taekwondistas para representar a Óscar Muñoz

Que las mujeres se arreglen los pies

Así como siente atracción por las personas que tienen un olor agradable, el actor dijo que le parece atractivo ver cómo se mantienen bonitas las uñas de los pies y tratan de tener una imagen limpia para sí mismas, pues muchas veces esta zona del cuerpo es la que menos se ve en comparación con otras áreas.

Que sea agradable con las demás personas