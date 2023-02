José Ramón Barreto se entrenó con verdaderos taekwondistas para representar a Óscar Muñoz

A las noches de Caracol Televisión llega Los Medallistas , héroes con corazón de oro, una producción en la que se narra las historias de vida de Óscar Muñoz, Íngrit Valencia y Yuri Alvear, colombianos que lograron el dejar en alto el nombre de nuestro país durante los Juegos Olímpicos. José Ramón Barreto es el encargado de darle vida al representante del taekwondo.

El actor revela que: "la preparación (de este personaje) fue entender muy bien, sobretodo, lo que era el taekwondo como disciplina, el por qué le gustaba. Lo otro era responder a lo que la misma historia te iba pidiendo, como contactar a Óscar, por supuesto. Además, recibí clases en este deporte".

José Ramón Barreto sabía que este era un reto bastante grande, ya que no solamente era un papel con una magnífica historia detrás, sino que le iba a exigir en la parte física, pues estar a la altura de un medallista olímpico no era tarea fácil. No obstante, confiesa que este fue un proyecto que lo cautivó y que le hizo darse cuenta de todas sus capacidades.

Sin embargo, durante el proceso fue imposible que no se llevara algunos recuerdos o anécdotas relacionadas con su aprendizaje en este deporte: "estábamos rodando uno de los combates y yo competía con taekwondistas de verdad, entonces hubo momentos en los que ellos sentían que estaban compitiendo en realidad, así que hubo un par de golpes que me dieron en la cara, pero eso me generaba el querer responderles y jugar a eso".

A su vez, José Ramón Barreto recalca que otros de los retos fueron: "la elasticidad fue difícil, por el movimiento de piernas, por el combate y la resistencia. A su vez, trabajar en el acento que necesitaba la historia, pues para mí fue complejo el adentrarme, y el entender cómo piensa un artista marcial en su vida diaria, no solo en un dojo".

El solo hecho de aprender sobre una disciplina como el taekwondo fue algo que le tomó meses al actor, quien a pesar de que anteriormente tenía algunos fundamentos en su esencia, no dimensionaba la gran constancia, esfuerzo y entrega que necesitaba este deporte.

El compromiso de este actor fue tan grande que se dedicó a ver varios videos del medallista olímpico, entrenar fuerte y constantemente al lado de verdaderos taekwondistas y ponerse el objetivo de hacer aún más grande a Óscar Muñoz, pues quería que su historia fuera una inspiración.

Con respecto a su relación con 'Olímpico', José Ramón comenta que: "nos hemos hablado durante cuatro años, nos hemos comentado demasiadas cosas. Durante el proceso de rodaje estuvimos muy conectados y yo le mandaba fotos, le preguntaba ciertas cosas para conocer qué era lo que él sentía y qué me podía aportar".

A su vez, afirma que fue hasta el lanzamiento a medios que pudieron conocerse personalmente y darse el tan anhelado abrazo que se estaban debiendo desde tiempo atrás.