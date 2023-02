Juan Gálvez, de Alkilados, recordó cuáles han sido sus peores citas: "había un problema de olores"

Juan Gálvez se ha consolidado gracias a Alkilados como uno de los artistas colombianos más cotizados no solo en la industria musical, sino también ante las miradas de sus seguidoras. En diálogo con Caracoltv.com, el cantante reveló todas las peores citas a las que se ha enfrentado para poder conocer al verdadero amor de su vida Daniela Castillo Villada, con quien ha conformado un hermoso hogar.

Las peores citas de Juan Gálvez

Según informó, ha tenido varias citas que han resultado ser muy malas. Una de las que más recuerda fue precisamente cuando acordó verse con una mujer que llegó bastante retrasada a la cita. Para el intérprete de 'Monalisa' es muy importante la puntualidad, por lo que se ofendió mucho cuando vio que la joven no tuvo ni siquiera la delicadeza de pedir disculpas por haberse tardado en llegar al lugar que habían mencionado.

"Una vez, muy impuntual y eso a mí me da muy duro, que me lleguen muy tarde me da muy duro. Pues fue feo porque ya empezamos mal, ya estaba molesto y la persona ni siquiera 'lo siento, qué pena' no, nada", expresó de manera jocosa en medio de la entrevista.

La segunda anécdota está relacionada con lo que él denominó "problemas de olores", pues aunque ya llevaban un tiempo prudente hablando, su primer encuentro resultó ser un desastre: "digamos que nos habíamos visto y habíamos hablado mucho, en esa época era MySpace yo creo, y súper bien, muy buena química y nos vimos y había un problema de olores, pues obvio, se le va a uno todo", expresó.

Por último, está una cita que no funcionó debido a que ocurrió un imprevisto que de alguna forma afectó energéticamente la relación: "no fue por culpa de la persona sino que salimos después de que hiciera unas fotos (...) fuimos a celebrar, dejamos los equipos en la bodega del carro y se robaron todo, entonces fui una muy mala cita porque pues había un par de equipos que no eran míos, entonces quedé endeudado, sin las fotos, sin los equipos y triste".

