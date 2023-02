Juan Gálvez, vocalista de Alkilados, confesó cuáles son sus mínimos en una relación sentimental

A través de redes sociales, más específicamente de Instagram y Tik Tok, los usuarios de Internet se han unido a la tendencia de dar a conocer por medio de videos cuáles son sus mínimos materiales, emocionales o físicos a la hora de tener una relación de pareja. En diálogo con Caracoltv.com, el vocalista de la reconocida agrupación Alkilados, Juan Gálvez, se le midió a revelar aquellos aspectos infaltables a la hora de tener citas con alguien y posteriormente iniciar una relación sólida.

"Mis mínimos en una relación es que no tenga mínimos, que sea abierta, que no tenga prejuicios, pero lo mínimo es que sí tenga buena actitud, que sea una persona descomplicada, que se le mida a todo y que no haga listas de mínimos", expresó el intérprete de 'Monalisa' en medio de la entrevista de manera jocosa.

Cabe aclarar que Gálvez también concedió una entrevista en la que reveló todas las malas citas que tuvo que enfrentar antes de llegar al verdadero amor de su vida, con quien ha conformado un hermoso hogar. Fue así como confesó que ha tenido problemas de impuntualidad, olores y hasta experiencias con ladrones durante estos encuentros, lo que definitivamente ha hecho que opte por no darle más largas al asunto y busque el amor en otro lugar que sea más acorde a lo que en realidad está buscando.

Alkilados sigue cosechando éxitos en la industria

La reconocida agrupación recientemente lanzó su álbum 'Los dueños de la playa', que contiene 11 canciones y que a la vez es un homenaje a grandes artistas de Colombia y de talla internacional como Eros Ramazzotti, Juan Fernando Velasco, Tango Feroz, Los Inquietos del Vallenato, La Oreja de Van Gogh, Julio Jaramillo, Los Chiches del Vallenato, entre otros exponentes de la industria musical.



