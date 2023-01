Sara Uribe celebró el primer año de su hijo Jacobo con tierno video y sin Fredy Guarín

No cabe duda que, tal como lo demuestra en sus redes sociales, la presentadora Sara Uribe se encuentra pasando por el mejor momento de su vida disfrutando de la crianza de su primer hijo Jacobo, quien nació como fruto de su amor con el futbolista Fredy Guarín.

Por su puesto la paisa no podía celebrar el primer año de vida del pequeño sin compartirlo con sus fieles seguidores y es por esto que decidió hacerlo con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, en el que muestra fotografías inéditas del niño recién nacido y otras junto a ella. No obstante, el papá no aparece en ninguna de las imágenes, lo que reavivó los rumores de su separación.

La también modelo acompañó el tierno video con un sentido texto que dedicó a su hijo, en el que le expresó todo su amor, pues según indica gracias a él la vida le cambió por completo.

“Despertarme con sus risas, arruncharnos a ver muñequitos, estar haciendo maromas para que sonría... La vida me cambió con él, mi niño. Nunca pensé que me la fuera a cambiar de esta manera. Estoy completamente loca por él (...)”, dice parte del texto.

La tierna publicación completó en menos de cuatro horas más de 371.000 reproducciones y cientos de comentarios, en los que los seguidores de Sara felicitaron al cumpleañero y le expresaron sus mejores deseos.

“Feliz cumple años Dios lo bendiga hermoso bebe????” – “? Felicitaciones por tu bebé” – “Felicidades al más hermoso ?” – “Lluvia de Bendiciones?”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

La paisa finalizó su publicación con una enternecedora pregunta dirigida a todas las madres: “¿Algo más emocionante que verlos crecer?”.

