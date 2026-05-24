Quién era el sobrino de Gabriel García Márquez que murió y dejó tres hijos

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Esteban García, sobrino del Nobel de Literatura Colombiana Gabriel García Márquez. La noticia fue confirmada el pasado 24 de mayo por la Fundación Centro Gabo, aunque el fallecimiento ocurrió el 22 de mayo. Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte.

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García desarrolló una trayectoria en diferentes áreas artísticas y culturales, ya que se desempeñó como guionista, director, dramaturgo y actor. Además, impulsó proyectos relacionados con la formación y la creación escénica y audiovisual. Nació en Londres y era hijo del periodista Eligio García Márquez, hermano menor de Gabo, y de Miryam Garzón, quien estuvo al frente durante varios años del Patrimonio Fílmico Colombiano.

Se sabe que estudió Filosofía en la Universidad de los Andes; sin embargo, parte importante de su formación profesional estuvo ligada a Estados Unidos, donde realizó estudios en la New York Film Academy de Los Ángeles. Posteriormente, continuó ampliando sus conocimientos mediante viajes y procesos de aprendizaje en otros países.



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También fundó la Fundación FITI, desde donde promovió iniciativas relacionadas con las artes y la formación cultural. Asimismo, realizó montajes teatrales en Londres y viajó por India con el propósito de profundizar en estudios de filosofía, yoga y costumbres de ese país. Dentro de sus trabajos más reconocidos se encuentra la creación de una versión teatral de 'Cien años de soledad', obra emblemática de Gabriel García Márquez.

En su faceta como productor obtuvo reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura y recibió además un premio en el Festival de Cine de Guadalajara, en México. A lo largo de su carrera participó en distintos procesos artísticos relacionados con el cine, el teatro y la escritura.

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Por otra parte, su muerte generó reacciones en distintos sectores culturales y entre personas cercanas a su trayectoria profesional y familiar. Además de su legado artístico, deja tres hijos: Taiel, Ammaranda y Balam.

Según se informó en el comunicado oficial, las exequias se llevarán a cabo este domingo 24 de mayo a las 2:45 de la tarde en la Parroquia Santa Clara de Asís, en Bogotá. Posteriormente, su cuerpo será cremado en Jardines de la Paz.

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La Fundación Centro Gabo fue la encargada de dar a conocer públicamente la noticia del fallecimiento. Entretanto, familiares, allegados y representantes del sector cultural han acudido a las plataformas digitales para exaltar su carrera y despedirlo.