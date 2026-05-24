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Quién era el sobrino de Gabriel García Márquez, Esteban García, que murió - CaracolTV

Esteban García formó una sólida carrera dentro de la industria de la cultura y las artes. Familiares, colegas y amigos le darán el último adiós este 24 de mayo en Bogotá.

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Quién era el sobrino de Gabriel García Márquez que murió y dejó tres hijos

Esteban García formó una sólida carrera dentro de la industria de la cultura y las artes. Familiares, colegas y amigos le darán el último adiós este 24 de mayo en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de may, 2026
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Qué se sabe sobre la vida de Esteban García, sobrino de Gabriel García Márquez que murió.