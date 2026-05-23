Santiago Giraldo explica las verdaderas razones de su retiro del tenis a los 32 años

Santiago Giraldo sorprendió al mundo del deporte cuando anunció su retiro del tenis profesional en 2020. Aunque muchos pensaron que se trató de una decisión apresurada, el extenista aseguró que fue el resultado de un proceso que venía construyendo desde tiempo atrás y que estuvo motivado por razones personales, físicas y emocionales.

Por qué se retiró Santiago Giraldo

El deportista confesó que durante años vivió una rutina intensa que terminó generándole un fuerte desgaste. Entre entrenamientos, viajes, competencias y exigencias constantes, comenzó a sentir un cansancio que iba más allá de lo físico.

Su padre recordó el momento en que Santiago le comunicó su decisión y aseguró: "Mucha gente le dice impulsivo, pero yo creo que usted tiene buen sentido común". Además, explicó que el ritmo de vida terminó pasándole factura: : "Ya estaba saturado un poquito mentalmente de la rutina".

Inicialmente, su familia no quería que el retiro fuera definitivo y le sugirió tomar una pausa. Sobre esa conversación revelaron: "La conclusión es que en vez de retirarse, él hiciera un break de un año o seis meses, porque si se retira después es muy trabajoso volver".





Sin embargo, Santiago decidió darse un espacio para entender qué quería realmente. Durante ese tiempo se alejó, meditó y buscó nuevas experiencias. El extenista contó: "Me fui a la Sierra a meditar y a observar". Tras esa pausa regresó por un tiempo a las competencias, pero con otra perspectiva.

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Años después comprendió que la decisión definitiva estaba relacionada con algo más profundo. Sobre las razones que lo llevaron a cerrar ese capítulo expresó: "Me retiré joven por varios motivos. Uno de ellos, estar más en casa con mis padres y con mi abuelita, que ya estaba muy grande".

Su hermano también apoyó la decisión y explicó: "Personalmente fue lo mejor porque mi hermano ya estaba cansado". Mientras tanto, su padre reconoció que físicamente el tenis comenzaba a exigirle demasiado: "Él físicamente ya no estaba al 100%".

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