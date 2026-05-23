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Santiago Giraldo explica las verdaderas razones de su retiro del tenis a los 32 años

Tras su retiro en el 2020 se especuló sobre lo que motivó a Santiago Giraldo a dejar el deporte profesional, en Se Dice de Mí cuenta cómo tomó la decisión y qué dijeron sus familiares al enterarse.

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Santiago Giraldo explica las verdaderas razones de su retiro del tenis a los 32 años

Tras su retiro en el 2020 se especuló sobre lo que motivó a Santiago Giraldo a dejar el deporte profesional, en Se Dice de Mí cuenta cómo tomó la decisión y qué dijeron sus familiares al enterarse.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 23 de may, 2026
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