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Qué fue de la vida de Martha Liliana Ruiz tras el cáncer: vive en Estados Unidos

Qué fue de la vida de la actriz Martha Liliana Ruiz, luego de superar el cáncer de lengua que padeció. Vive en Estados Unidos junto a su marido y más detalles.

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Qué fue de la vida de Martha Liliana Ruiz tras superar cáncer: fundó empresa en EE. UU.

La actriz colombiana atravesó un complejo panorama luego de la pandemia. Aunque los pronósticos iniciales decían que no volvería a hablar, la artista inició un proceso que le permitió recuperarse.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Martha Liliana Ruiz
Martha Liliana Ruiz
Foto: Caracol Televisión