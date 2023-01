“No estás sola", Valerie Domínguez envía mensaje de apoyo a mujeres víctimas de violencia

Para nadie es un secreto que la cuarentena ha hecho de las suyas y así como nos ha permitido reinventarnos, también ha traído momentos no tan gratos.

Valerie Domínguez ha estado bastante activa en sus redes sociales, además de compartir recetas, rutinas de ejercicios y videos de Tiktok, hoy quiso dar un importante mensaje a sus seguidoras.

Hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram, se manifestó en completo rechazo ante la violencia intrafamiliar que muchas mujeres se encuentran viviendo, en especial, por parte de sus parejas.

Publicidad

Se que muchas mujeres están viviendo abuso físico y psicológico hoy más que nunca. Quiero decirte que no será fácil y menos en cuarentena, pero sí se puede salir de esta. La fuerza que necesitas está dentro de ti. ¡Tienes una fuerza inimaginable dentro de ti y mereces ser respetada! Agárrate de tu fuerza interior y empieza a volar con esas alas rotas. Para volar no necesitas tener alas perfectas, sino emprender el vuelo una y otra vez hasta que te encuentras con el viento correcto”, expresó la barranquillera.

¿Será que muchas de sus seguidoras han estado contándole una infortunada situación que han vivido tras el aislamiento obligatorio?

Finaliza comentando: “Ámate y respétate porque lo mereces. ¡No estás sola, vuela! Vuela alto sin mirar atrás y construye esa versión de ti que tanto anhelas ver! Y recuerda que tu bienestar físico y emocional NO ES NEGOCIABLE. Busca ayuda como sea que esa ayuda llegue a ti, háblalo y denúncialo porque NO es tu culpa. Si tienes una amiga que esté pasando por una situación así, óyela, guíala porque muchas veces uno no sabe qué está dentro de ese círculo de toxicidad. #NoALaViolencia ”.

Publicidad





Publicidad

Mira también: