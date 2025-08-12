Deisy le manda un mensaje a Rata con Valentina y Gamma lo molesta: mira de qué se trata

Es de recordar que, Rata y Deisy estuvieron en la Suite ditu luego de que él la sorprendiera con un beso por todo el cuello. Allí la pasaron muy bien y fortalecieron más esa amistad que tienen en el Desafío Siglo XXI.

Qué le mandó a decir Deisy a Rata

Ahora bien, recientemente Leo invitó a su compañera de Alpha a entrar a la misma Suite. Ella aceptó y mostraron que comieron empanada y más mientras hablaban acerca de su vida, como del programa.

Después, en el capítulo 28 del Desafío, Rata reaccionó al hecho de que Leo haya disfrutado con su compañera. Él solo se río cuando Andrea Serna le preguntó, porque algunos integrantes de Gamma dijeron que él estaba celoso por lo que había escuchado.

Recientemente, hubo un detalle qué llamó la atención y fue cuando Deisy le pide a Valentina, quien va a ir a Gamma a entregar el pescado seco por quedar de segundas en la prueba de Sentencia y Hambre, que le diga a su compañero que le desea lo mejor y que saludes. Frente a esto, el equipo liderado por Rata lo empiezan a molestar y hasta le dicen que le devuelva un beso.

