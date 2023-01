Niño con prótesis al que Daniella Álvarez animó a bailar, le envía emotivo mensaje

En enero de este año, Daniella Álvarez publicó un conmovedor, pero alegre video en el que se le ve animando a Juan David Serrato, un niño con prótesis en sus dos piernas, a bailar ‘El Liso’, una canción de champeta junto a ella en Cartagena.

Publicidad

Ahora, Daniella ha sido noticia en Colombia por la amputación de su pie izquierdo el pasado fin de semana, por lo que en las redes sociales la han llenado de alentadores y motivadores mensajes admirando su valentía y su buena actitud ante la situación por la que está pasando.

Tras la cirugía de Álvarez, se viralizó el video publicado a principio de año bailando junto a Juan David, por lo que él no se quedó atrás con su emotivo mensaje, pues a través de un video le envío unas palabras a la exreina y, en medio de la grabación, se quitó la prótesis para demostrarle que las estas no los “limitan” y que no tenga miedo.

“¿Te acuerdas de mí? Soy Juan David, bailamos champeta juntos en Cartagena. En esta ocasión te quería decir que tú eres ejemplo de esperanza, eres ejemplo de fortaleza, eres ejemplo de amor a la vida, tú eres ejemplo para Colombia, eres ejemplo para el mundo, tú eres una guerrera de Dios”, expresó el niño.

Finalmente, Juan David le deseó a Daniella una pronta recuperación para poder volver a bailar juntos champeta.

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Publicidad