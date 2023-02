Murió el hermano de Madonna, Anthony Ciccone, tras haber vivido varios años en la calle

Madonna y sus allegados están de luto, pues el hermano mayor de la cantante y actriz estadounidense falleció a los 66 años, según lo confirmaron diversos medios y un miembro de la familia de la "Reina del Pop"

Joe Henry, esposo de la hermana de la artista, Melanie Ciccone, dio la noticia al compartir una foto en Instagram en blanco y negro de Anthony acompañada de un sentido mensaje donde le rinde homenaje y lo recuerda con cariño. La noticia fue después confirmada por medios estadounidenses como Fox News y Page Six.

“Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió anoche de este plano terrenal. Lo conocí cuando tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace tantos años. Como señala aquí el hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía), Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como suelen hacerlo los verdaderos hermanos”, fue lo que escribió ante sus 12 mil seguidores.

Para finalizar agregó: “Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever. Los problemas se desvanecen; y restos familiares, con las manos cruzadas sobre la mesa Adiós, pues, hermano Antonio. Quiero pensar que el Dios en el que creyó tu bendita madre (y la mía) la tiene ahí, esperándote. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión”.

En la foto del también músico se puede ver la reacción de ‘me gusta’ de la cuenta oficial de Madonna , aunque ella no ha hecho ninguna declaración ante ningún medio ni en sus redes sociales.

Las causas del deceso son desconocidas, sin embargo, se tiene información de que habría fallecido el 25 de febrero, y estuvo viviendo cerca de siete años en la calle y alejado de su familia sin querer aceptar su ayuda, pues sufría problemas de adicción al alcohol desde que en 2008 perdió su trabajo.

"Soy un cero a sus ojos, no soy una persona, soy una vergüenza. Me dan la espalda, les da igual lo que me pase. Nunca me han querido", declaró el hermano de la intérprete en ‘La Isla Bonita’ en una entrevista con el Daily Mail en 2011.

Según reportaron varios medios, en 2017 Ciccone habría aceptado acudir a rehabilitación con la colaboración de sus seres queridos, pero su constante rechazo a la comunicación y auxilio de Madonna fue algo que terminó perjudicándolo.