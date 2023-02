Shakira y Karol G causan furor con su nueva canción 'TQG': "yo errores no repito"

Desde que anunciaron a través de las redes sociales su colaboración, las colombianas Shakira y Karol G han dado mucho de qué hablar no solo porque son unas de las artistas más virales de la actualidad, sino porque han atravesado por rupturas amorosas muy comentadas por los medios de comunicación. 'TQG', que significa "te quedé grande", ya está disponible en todas las plataformas digitales.



¿Una indirecta para Gerard Piqué y Anuel AA?

La canción habla de una relación que llegó a su fin, pero que continúa dando de qué hablar, pues la persona que estaba buscando compañía en otro lugar tiene deseos de regresar; sin embargo, el amor propio ya ha hecho su trabajo de reparación, por lo que ya no hay oportunidad de volver a retomar el romance.

Mira también: Karol G y Shakira: se reveló el videoclip de su canción juntas en Time Square y causó gran revuelo

"Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía (...) Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía. Bebé, ¿qué fue? Qué haces buscándome si sabes que errores no repito, dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, al menos yo te tenía bonito", dice parte del exitoso tema musical.

No te pierdas: Karol G estará acompañada de grandes artistas en su nuevo álbum 'Mañana será bonito'

En el video, por su parte, se logra ver a la paisa y a la barranquillera en diferentes sets de grabación; sin embargo, la escena que llamó particularmente la atención de los internautas es donde aparecen bailando en medio de un círculo de fuego, que las hace lucir mucho más sensuales que de costumbre.

Publicidad