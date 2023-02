Shakira y Piqué fueron protagonistas en los tradicionales Carnavales de España 2023

Durante la celebración de los Carnavales en Girona, España, las comparsas, carrozas y disfraces relacionados a la ruptura entre Shakira y Piqué ,se tomaron las calles y sorprendieron a los asistentes de estas tradicionales festividades que ocurren en febrero de cada año.

La inspiración de muchos participantes para esta versión del carnaval, fue tomada del éxito musical 'BZRP Music Sessions #53' entre Shakira y Bizarrap, canción que cuenta con varias frases que se viralizaron y en esta oportunidad fueron resaltadas en medio de los folclóricos desfiles.

En las redes sociales empezaron a circular los particulares vídeos sobre algunas de las carrozas que llamaron rápidamente la atención de los usuarios y seguidores de la artista barranquillera, pues en algunas de estas se puede observar las referencias al desamor que compuso Shakira en la Sesión #53.

Sobre las líneas que fueron dedicadas a Piqué en esta colaboración musical, resaltaron frases como: "Cambiaste un Rolex por un Casio" y "Cambiaste un Ferrari por un Twingo"; las cuales fueron plasmadas en una de las comparsas con forma de un gran reloj Casio junto a un automóvil Twingo.

Los acompañantes de este mismo carruaje se disfrazaron de Shakira con el look de su canción 'Monotonía', un hombre se vistió de loba y en su camisa plasmó el nombre de la cantante colombiana con: "Shaki, la loba". Parte de la comitiva apareció personificando al exfutbolista Gerard Piqué, vestidos con el uniforme del Fútbol Club Barcelona.

Con varias canciones de Shakira, los participantes de las fiestas, ambientaron las calles de Girona y Reus, España. Pero estas no fueron las únicas versiones sobre la tiradera a Clara Chía y Piqué, ya que en otra comparsa representaron a los Inspectores de Hacienda, también una mujer disfrazada de 'Shak' sobre un ferrari rojo y quien fue perseguida por los paparazzis. Hasta la misma bruja que puso la colombiana en su balcón, fue incluída en esta versión de los Carnavales del 2023.

Los comentarios tras viralizarse la reciente temática, también resaltaron la creatividad de los españoles y con orgullo muchos reaccionaron: "en España la temática del carnaval fue Shakira, esta mujer ha hecho historia. No hay lugar donde no se oiga su canción 😅", "Jajaja, yo pensado que era carroza del carnaval de Barranquilla, Colombia 😁", "Madremia este carnaval está inspirado en #shakira 😅", "Madremia este carnaval está inspirado en #shakira 😅", "La mejor comparsa que he visto, felicitaciones por el premio".