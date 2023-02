Viral: Terminó con su novia cuando se hacían un tatuaje juntos y se fue sin pagar

Gracias a Internet, se han podido conocer múltiples peleas protagonizadas por parejas en diferentes establecimientos comerciales. Este el caso de una tatuadora identificada como Leidy Mora, que se convirtió en todo un fenómeno viral en Tik Tok al publicar un video en el que se escucha cuando un hombre le termina a su novia en medio del estudio de tatuajes, pues tenían planeado hacerse una figura que reflejara las iniciales de sus nombres y la fecha en que empezó su historia de amor.

En la grabación se logra escuchar cuando rompen un espejo en medio de la discusión y el hombre aprovecha para irse rápidamente. De inmediato, Mora interviene y le pide a la cliente que le pague el tatuaje que ya le había hecho a ella y que también responda por los daños materiales. La joven se niega a su petición y abandona el lugar. Luego del incidente, la creadora de contenido digital volvió a aparecer en la plataforma para contar el desenlace de la historia.

Según informó, los guardas de seguridad que estaban abajo del edificio no pudieron detener al hombre, pero sí la la mujer, por lo que tuvo que dar respuesta a la Policía, quienes se tardaron un poco en llegar, pero hicieron su papel mediador. La cliente aseguró que no tenía dinero, ya que su exnovio fue el que se encargó de hacer toda la gestión y aparentemente era quien iba a pagar el tatuaje.

"La gente dice '¿por qué no los boleteas?' porque me podría meter en muchos problemas, o sea, yo estoy segura que ahí sí la gente diría 'ay, no, mi privacidad, me vulneraron' y por ende tampoco quise como boletearlos de esa manera, pero anoche ella me escribió a mi Instagram y al del estudio de tatoo".

En las capturas de pantalla se lee que la pareja al parecer sostenía una relación desde hace más de cuatro años; sin embargo, recientemente, ella se enteró que le estaban siendo infiel. La mujer depende económicamente del sujeto de manera que cuando se dispusieron a hacerse los tatuajes y él se echó para atrás cuando era su turno, ella no tuvo otra opción que negarse a responder por los daños y el servicio dado que no tenía medios para hacerlo.