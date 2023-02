Universitario se queda sin título profesional después de publicar un reto viral de TikTok

Los retos virales cada vez toman fuerza en las redes sociales, plataformas en las que se puede encontrar todo tipo de tendencias, algunas de estas causan polémica dependiendo el contexto y mensaje que se transmite. Sobre estas publicaciones, en las últimas horas se conoció un particular vídeo con el que unos estudiantes universitarios se llevaron una gran sorpresa tras obtener su título profesional.

En el vídeo que fue publicado en TikTok apareció un grupo de estudiantes universitarios, quienes a manera de broma, pasaron uno a uno, realizando una serie de "confesiones" sobre su proceso académico, este clip fue grabado el mismo día de la ceremonia de graduación.

Vestidos con sus respectivas togas y birretes los estudiantes de enfermería de la UNEFA, institución educativa venezolana, hicieron revelaciones como: "me gradúe sin saber inyectar", "me gradúe sin saber dosificar", "me gradúe sin saberme los signos vitales", "me gradué sin saber el esquema de inmunización", "me gradué copiándome los exámenes".

Tras conocerse este vídeo, la universidad tomó algunas medidas sobre los recién titulados, las cuales incluyeron ofrecer disculpas públicas, como también, tomar un curso de nivelación durante un mes para obtener la documentación que certifica sus estudios.

Jhonatan de Jesús, uno de los estudiantes que apareció en este viral vídeo, salió nuevamente a través de la mencionada red social, allí manifestó su descontento y comentó que la decisión y las medidas tomadas por parte de la UNEFA son "injustas".

Este jóven fue el único de los 14 implicados en la sanción, que no aceptó dichos términos; pues en palabras de él, obtuvo unos de los puntajes más altos que lo posicionó como uno de los mejores de su clase, así mismo, manifestó que fue el seleccionado para ofrecer el tradicional discurso en la ceremonia de graduación.

Jhonatan de Jesús se negó a cumplir las condiciones de la institución para recibir su titulación, por lo tanto, el hombre fue notificado por esta misma entidad, quienes le manifestaron la anulación de su diploma, el joven también contó que los estudiantes habían sido señalados de haber "manchado el nombre de la universidad".

En TikTok los comentarios sobre este polémico hecho reaccionaron: "anulen el título de todos", "no estoy de acuerdo solo fue una broma", "Así debe ser, hay que ser más serio", "Entre broma y broma la verdad se asoma", "Bueno, hay bromas que tienen consecuencias. Es muy triste 😥".