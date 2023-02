Juanda se disculpó con una seguidora por usar la foto de su padre para diseñar una cobija

Con más de 5 millones de seguidores y una personalidad arrolladora, Juanda se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital más queridos por los usuarios de Internet. Recientemente, el influenciador causó revuelo en redes sociales al pedir disculpas públicas a una mujer que aseguró que la foto de su padre fue usada por el joven de manera inapropiada y sin autorización.



¿Qué pasó con Juanda?

Como de costumbre, el joven reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para contar cómo había sido su día. Aunque inicialmente contó que su madre le regaló de Navidad una muñeca Barbie en silla de ruedas, poco después aseguró que se había hecho un autoregalo que se salió de control.

El obsequio constaba de una cobija con la imagen de un hombre que no conoce, pero que había visto en memes de Internet. El problema se originó luego de que publicara en su feed una galería de fotos con su nueva adquisición y la hija del sujeto respondiera: "¿por qué tiene esa foto de mi papá? No entiendo quién es usted".



Ante el incidente, Juanda señaló que pensaba que esa imagen no era de algún colombiano y se disculpó por lo sucedido: "yo que iba a saber que ese señor era de por acá, yo pensé que era por allá de Afganistán(...) Ya fuera de chiste, perdón, quiero pedirle perdón a la señora y al papá, en serio no lo hacía de grosero ni nada, sino como es una foto, pues mandé a hacer una cobija".

La mujer, por su parte, que fue identificada como Natalia Ramos luego subió un par de historias riéndose de lo sucedido y hasta mostrando la reacción de su familia ante el hecho.

