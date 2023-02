Karol G le regaló su Gaviota de Oro de Viña del Mar a una niña que subió a bailar al escenario

Karol G fue la artista encargada de inaugurar el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile, que empezó el 19 de febrero, donde logró sorprender al público y tuvo un gesto tierno con una niña chilena que le pidió subir al escenario a bailar juntas, finalmente, la colombiana le regaló el premio que le habían otorgado: la Gaviota de Oro.

Todo comenzó porque una menor de edad, que fue llamada como ‘Mini Bichota’, asistió al evento musical acompañada de su familia y vestida como Karol G; incluso llevaba una camiseta que decía “Bichota” en piedras brillantes y durante la mayor parte de la presentación sostuvo un cartel que decía: “Esta mini Bichota quiere bailar contigo”.

Mira también: Rihanna y Karol G juntas luego del Super Bowl 2023: hubo fotos y un video hablando en español

Ante esto, la intérprete de ‘Provenza’ y ‘Gatúbela’ vio a la pequeña y la invitó al escenario: “¿Tú quieres bailar?”, le preguntó y ella asintió con una gran sonrisa, pues iba a cumplir su sueño.

Publicidad

Al llegar a la tarima, interactuaron un poco y ante la música que pidió la paisa, la niña se llevó miles de aplausos por sus pasos de baile y su gran flexibilidad, pues incluso se abrió de piernas.

No te pierdas: Karol G respondió a las críticas sobre su cuerpo en una foto que compartió en redes

La cantante colombiana quedó tan impresionada que decidió preguntarle su nombre, Matilde, y procedió a anunciar que el premio que le dieron a ella, la Gaviota de Oro, se lo iba a regalar.

Publicidad

Matilda se robó el show y Karol G le regaló la gaviota 🥰#VINA2023 pic.twitter.com/kbIXUTzkbK — ◠‿◕ (@vicetias) February 20, 2023

Luego le dijo: “Mi reina… la Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes pa’ que me den otra, porque ella se la ganó, ¿sí o no? No soy capaz de quitársela”.

“Nosotros le vamos a pasar otra”, respondió el presentador Martín Cárcamo en compañía de María Luisa Godoy.