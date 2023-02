Karol G decide responder a las críticas sobre su cuerpo en su nueva canción

Karol G sorprendió a sus seguidores con la promoción de su nueva canción junto al dominicano Romeo Santos llamada 'X si volvemos', donde ya mostró un avance del sencillo con una letra muy romántica hablando sobre los amores que no funcionan.

La cantante publicó una serie de fotografías del videoclip, dejando ver toda su sensualidad, con su cabellera roja, que es el color que usará en esta nueva etapa de su carrera musical. Sus seguidores y colegas no desaprovecharon la oportunidad para comentar sus fotos halagándola.

Te puede interesar: Shakira y Karol G estarían preparando una nueva canción, ¿qué tema trataría?

La publicación que tiene más de 2 millones de likes en su cuenta personal de Instagram, recibió comentarios de todo tipo, pero hubo algunos en específicos refiriéndose a su cuerpo: "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión", escribió una seguidora.

La paisa no dudo en responderle a la usuaria: “No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... entonces para qué buscar que me quede diferente, si es así la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show”.

Publicidad

Expresó que la encargada de tomarle las fotos es una de las mejores fotógrafas que ha conocido a nivel profesional, y se encuentra muy feliz de haber podido realizar el trabajo junto a ella, también afirmó que está muy juiciosa con el gimnasio y tranquila con su cuerpo.

Conoce más: Karol G le pide a RBD que visite Colombia en su gira y Anahí le responde

El cantante, Romeo Santos, quien anunció que será padre de nuevo por cuarta vez junto a su esposa, la cual fue protagonista de su videoclip de la canción 'Solo conmigo',

se encargó de anunciar su colaboración con Karol G por medio de un video en su cuenta de Instagram, comentando que esta nueva canción hablará sobre los amores tóxicos, que son imposibles de olvidar.