Shakira y Karol G estarían preparando una nueva canción, ¿qué tema trataría?

Las colombianas, Karol G y Shakira se convirtieron en tendencia en redes sociales por una supuesta unión para sacar a la luz una nueva canción, de la cual sus seguidores esperan que sea sobre el desamor, debido a lo sucedido en sus relaciones sentimentales.

Según rumores, el equipo de la barranquillera se reunió con el de la paisa para un nuevo lanzamiento musical, pues ambos coincidieron en los mismos lugares y horas, además de mostrar locaciones similares como si se tratara de la grabación de un videoclip.

La intérprete de 'Monotonía' anunció por medio de su cuenta de Twitter que el 11 de enero saldrá una canción, y varios internautas especularon que está sería en compañía de la paisa.

Así mismo, la barranquillera publicó en redes la siguiente frase: "Una loba como yo, no está pa' tipos como tu", a lo que muchos de sus seguidores no tardaron en comentar cosas como: "Está de vuelta" "¿El 11 de enero? Eso es ya", "no puedo esperar".

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Sus fanáticos no ven la hora de que salga a la luz este nuevo tema. Por otro lado, Karol G publicó un trino que hizo que las especulaciones incrementaran.

"Nadie murió por empezar otra vez de cero... Antes fue ahí cuando todo lo increíble sucedió", escribió la intérprete de 'Tusa'.

Nadie murió por empezar otra vez de cero… antes fue ahí cuando todo lo increíble sucedió ❤️‍🩹✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 9, 2023

Estos rumores tienen ansiosos a todos los fans de estas grandes cantantes, pues en algún momento de su carrera la cantante de música urbana, Karol G , aseguró que uno de los sueños que le faltaba por cumplir era compartir en una canción con Shakira.

Hasta el momento las artista colombianas no han dado a conocer ningún otro detalle que las una en este nuevo tema, los internautas están a la expectativa de como sonarán estas cantantes en un dúo musical.