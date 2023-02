El príncipe Harry recibió fuertes amenazas de Al Qaeda después de su confesión en el libro 'Spare'

El libro que contiene algunas de las memorias del príncipe Harry conocido como 'Spare: En la sombra', no solo reveló detalles de los problemas con la familia real británica que incluyen al príncipe William y el rey Carlos III, en este también dejó al descubierto sus antecedentes como militar en su paso por Afganistán.

Confesiones que a la fecha no fueron bien recibidas por la organización Al Qaeda, ya que en esta publicación editorial, el duque de Sussex reveló que durante su segunda misión en el Emirato Islámico, fue el responsable de la muerte de 25 combatientes talibanes.

Después de conocerse estas declaraciones, Al Qaeda emitió una fuerte amenaza hacia el hijo menor del rey Carlos III. Mediante un comunicado en la revista 'One Unmah número 8', esta organización considerada como terrorista incentivó a sus militares a tomar venganza sobre el príncipe Harry.

Sobre las palabras que plasmó en las memorias Enrique de Sussex, conocido popularmente como Harry se conoció que: "Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", número que hace referencia a los 25 soldados que mató según el príncipe en el segundo periodo de su servicio militar que ofreció entre el 2007 y 2008, para el 2012 también estuvo allí.

En el libro que fue considerado como un 'best seller' también añadió: "En la era de los apaches y las computadoras portátiles se puede decir con exactitud la cantidad de insurgentes que maté. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número”, estos datos corresponden en su totalidad a las seis misiones en las que estuvo presente.

Respecto a esta etapa en la vida del hijo menor entre la princesa Diana y quién será el próximo rey británico, también se supo en sus propias declaraciones: "No puedes matar personas si las ves como personas. En cambio, las vi como piezas de ajedrez eliminadas del tablero, chicos malos eliminados".

Estas revelaciones han puesto en el ojo del huracán al príncipe Harry quien ha recibido críticas no solo en su país natal, ahora se le suma el grupo criminal quienes agregaron en al artículo:

"La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano".