Madonna se prepara para celebrar con sus seguidores sus 40 años de carrera musical

La cantante Madonna , realizará un tributo a su icónica carrera, que la ha llevado a ser catalogada como 'La reina del pop'. La gira tendrá lugar en Reino Unido, Europa y Norteamérica, se espera también en algunos países de Latinoamérica como Colombia, México, Argentina, entre otros.

El nombre del tour tiene que ver con una de sus canciones llamada ‘Celebration’ publicada en 2009 para su cuarto álbum. En su anuncio confirmó que estará acompañada de su invitado especial: Bob The Drag Queen, ganador de la octava temporada de RuPaul’s Drag Race.

También por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, junto a Judi Apatow, Jack Black, Lil Wayne y su amiga Amy Schumer, hacen referencia a desafiarla sobre realizar una gira y cantar sus hits.

El último álbum de la cantante, estrenado en 2022, se llama 'Finally Enough Love: 50 Number Ones' e incluye versiones nuevas de sus antiguos sencillos como 'Like a Prayer', 'Like a Virgin', 'Vogue' y otras 13 canciones más.

Madonna también hizo una colaboración con el cantante colombiano Maluma llamada: 'Medellín', donde sus fans se emocionaron ante la versatilidad de la canción, demostrando que la reina se podría adaptar a los nuevos géneros musicales.

Los dos cantantes formaron una gran amistad luego de su lanzamiento, tanto así que, Madonna hizo parte de los invitados especiales del concierto que realizó Maluma 'Medellín en el mapa', donde la intérprete de 'Crazy for you' se mostró muy emocionada por estar en Colombia.

La reina del pop visitará 35 países, su primer concierto será el 15 de junio de 2023 en Vancouver, BC. Las entradas se venderán a partir del 20 de enero en puntos de ventas autorizados.