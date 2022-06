Polémica presentación: así fue el beso entre Madonna y Tokischa en el evento del 'Orgullo Gay'

En las últimas horas se ha hecho viral el beso entre la icónica Madonna y la rapera dominicana Tokischa, el cual se dio durante una presentación en el terminal 5 de la ciudad de Nueva York, epicentro mundial conocido para celebrar el Orgullo LGBTIQ+. Cabe resaltar que la artista es fiel defensora de los derechos y la visibilidad de la comunidad gay.

Durante el concierto, Madonna cantó clásicos como 'Material Girl', 'Vogue' 'Like a Virgin', pero fue en el momento de cantar 'Hung Up' que la estadounidense invitó a la dominicana al escenario para cantar juntas esta famosa canción. Progresivamente se fue convirtiendo en un performance muy sugestivo, mientras bailaban la una a la otra, y luego la polémica rapera se postró ante la reina del pop e hizo un gesto particular en la entrepierna de la artista.

El beso se prolongó por unos segundos, tanto así que las dos cantantes tuvieron el tiempo necesario para unir sus cuerpos y paulatinamente tocarse una a la otra sin dejar de enlazar sus bocas. El público reaccionó de manera eufórica, mientras gritaban y aplaudían el actuar de las dos artistas. El vídeo ya es viral en la diferentes redes sociales.

La dominicana subió a la tarima con un traje con el que dejaba ver su prominente cuerpo, exaltando que la cantante no tiene problema con mostrarse como es y rompe cualquier tipo de tabú. Cabe recordar que se vio envuelta en el polémico vídeo por la canción 'Perra' que realizó junto al cantante colombiano J Balvin .

Los usuarios no pudieron pasar por desapercibido y recordar los anteriores besos de la interprete de 'La isla bonita' con dos de sus colegas; en la ceremonia de los los MTV Video Music Awards del 2003, en pleno escenario, la reina del pop besó en la boca a la llamada princesa del pop, Britney Spears y para rematar, hizo lo mismo con la cantante Christina Aguilera. Este momento se convirtió en uno de los hechos más memorables de la historia musical.