Murió Carlos Saura, reconocido cineasta español, a los 91 años

El español Carlos Saura falleció por una insuficiencia respiratoria mientras se encontraba con sus seres más queridos. Empezó su mundo en dicha profesión relatando a través de las cámaras las problemas que enfrentaban los españoles en esa época. Sus primeros films fueron ‘Cría Cuervos' en 1966 y 'Carmen' de 1983.

El estado de salud del cineasta había empeorado desde una caída que sufrió en septiembre de 2022, según fuentes cercanas, Saura se logró despedir de su familia y amigos, dado que su última voluntad fue morir en su casa.

Te puede interesar: Murió Burt Bacharach, ganador de tres premios Óscar, a los 94 años por causas naturales

El sábado 11 de febrero iba a recibir el premio Goya de Honor a la trayectoria 2023, en una ceremonia que se tenía prevista, sin embargo alcanzó a recibir el galardón en su casa el pasado octubre.

Fallece Carlos Saura, el maestro que convirtió la realidad española en cine. Hace unos días recibió el #Goya2023 de Honor en su casa. https://t.co/d5TUp14ZBx pic.twitter.com/5IQFLNMXiu — Premios Goya (@PremiosGoya) February 10, 2023

Su última aparición fue en el Festival de Málaga, donde se presentó para recibir el premio de Biznaga y aprovechó para hablar sobre su vida: "Tengo 90 años y tres meses, siete hijos y cincuenta películas".

Publicidad

Carlos Saura fue director de más de 50 producciones, siendo un cineasta muy innovador y uno de los primeros en darle forma a la historia del cine español moderno, junto a sus colegas de profesión Luis Buñuel, Pedro Almodóvar y Luis García Berlanga.

Siempre se destaco entre sus características su voz única y que cualquier persona podía reconocer y su gran forma de tocar las fibras de la gente al contar historias que nadie más era capaz de relatar.

Logró numerosos reconocimientos como dos premios del Jurado del Festival de Cannes, dos Oso de Plata en el Festival de Berlín, una Concha de Oro del Festival de San Sebastián, la Orden de Artes y Letras de Francia, entre otros.

Publicidad

Conoce más: Murió Luis Fernando Múnera, reconocido actor y locutor colombiano

En medio del confinamiento del 2020 había tenido una reflexión sobre la forma en la que veía su talento para el cine: "La imaginación, he utilizado la imaginación para contar historias que me gustan y pienso que van a gustar a otros".

"Igual no les gustan, pero qué vas a hacer, no siempre aciertas… Solo el hecho de que te dejen contar tus propias historias, dar un paso adelante, es lo que he intentado toda la vida", agregó.

Varias personas se han pronunciado sobre su muerte, entre esos el actor Antonio Banderas en su cuenta personal de Twitter: "Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español, deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda. Descansa en paz amigo".

Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano.



Descansa en paz amigo.#DEP #CarlosSaura pic.twitter.com/B7AU9wGWbU — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 10, 2023