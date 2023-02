Murió Luis Fernando Múnera, reconocido actor y locutor colombiano

Hay luto en el mundo de la actuación, pues este jueves 9 de febrero Luis Fernando Múnera a sus 73 años falleció, actor conocido por haber participado en producciones como 'Pedro El Escamoso', 'El Bogotazo', 'La estrategia del Caracol', y muchas otras más.

Múnera nació el 5 de abril de 1949 en Bello, Antioquia, y desde 1981 participó en más de 40 programas televisivos, y 10 producciones de cine. Las últimas telenovelas en las que participó fueron 'El chapo' (2017), 'Garzón' (2018), 'Siempre serás amado' (2019), 'Más allá del tiempo' (2019) y 'Antes del fuego' (2020).

Además, en el cine culminó su paso con seis proyectos cinematográficos entre los que destacan 'Paraíso travel' (2008) y 'El paseo' (2010), dirigida por Harold Trompetero y producida por Dago García. Aún se desconoce el motivo de su deceso.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de La Red y Día a Día.

Lamentamos informar que el veterano actor Luis Fernando Munera falleció.



El actor era conocido por producciones como: El Bogotazo, Pedro El Escamoso, Pocholo, entre otros, en el que siempre entregaba todo su talento.



Le enviamos nuestras condolencias a sus familiaresy amigos.

Múnera fue una de las caras más reconocidas de la televisión nacional e inició su carrera en Medellín como locutor de radio, estudió actuación y estuvo más de 40 años en este ámbito teatral.

Al retirarse de las pantallas se dedicó a trabajar con productos naturistas, pues se sentía cómodo con una negocio fijo e interactuando con su clientela, según le contó a La Red en una entrevista de años pasados. Aseguró que no tenía interés en crear una academia de actuación, pues ya existían muchas en el mercado.

"Me arrepiento de no haber ahorrado mucho.Me manejé mal con mujeres que se cruzaron por mi vida", expresó ante las cámaras del programa de entretenimiento.

Noticia en desarrollo...