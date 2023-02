Murió 'Cheché' Mendoza, reconocido músico venezolano, a sus 82 años

El género de la salsa está de luto, ya que José Rafael Mendoza, conocido artísticamente por su música como el 'Cheché' Mendoza, falleció en horas de la mañana del 1 de febrero a los 82 años de edad.

Así lo dio a conocer su hijo y percusionista, Andy Mendoza y varios colegas de la industria musical, quienes dedicaron algunos mensajes para despedir al fundador y director de la orquesta 'Los Satélites'.

El 'Cheché' Mendoza destacó en la música gracias a su aporte como salsero, por esta razón, en su país natal Venezuela, nombraron como Patrimonio Cultural a su orquesta por reconocer las tradiciones que ayudan a preservar la memoria del país.

Su legado musical será recordado con canciones como 'Pensando en Ti' o 'Por Siempre te Amaré', otra de las obras musicales con las que destacó fue con su proyecto discográfico y de debut conocido como: 'Siempre en Órbita'.

Reacciones en las redes sociales

Aunque las causas de la muerte de Mendoza hasta el momento son desconocidas, los amigos, colegas familiares y seguidores del artista no dudaron en comentar sobre lo sucedido.

Angel Ilarraza, amigo de Mendoza escribió en su cuenta de Facebook: "Con profundo pesar mi gran hermano venezolano Andy Mendoza me acaba de informar el fallecimiento de mi gran amigo, su padre, Cheche Mendoza, dueño y fundador de la emblemática orquesta de Los Satélites de Venezuela".

Otras de las reacciones en las redes sociales expresaron: "Uy mano!! Que triste noticia!! Dios lo bendiga y que descanse en paz.", "Me acabo de enterar que ha muerto el maestro 'Cheche' Mendoza, Este día va dedicado a él y a su música.", "Gracias Maestro. Un abrazo amoroso a toda su familia,en especial a su hijo que sigue con su legado. Hasta siempre", "Triste noticia, Los Satélites fundada por José Rafael Mendoza en el año 66, historia de grandes cantantes, Cheo palmar, Orlando José Castillo 'Watusi' y el gran Rodrigo Mendoza."