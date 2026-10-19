Lua Blanco actriz brasilera que participó en ‘Rebelde’ falleció el domingo 18 de octubre

Nacida en São Paulo el 5 de marzo de 1987, Lua Blanco creció rodeada de arte al ser hija del reconocido músico Billy Blanco Jr. Inició su trayectoria en la televisión de su país natal participando en producciones de renombre como 'Três Irmãs' y la célebre serie juvenil 'Malhação'

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Sin embargo, el proyecto que catapultó su figura internacionalmente fue la adaptación brasileña de 'Rebelde' donde encarnó al emblemático personaje de Roberta Messi. Su versatilidad la llevó no solo a actuar, sino también a destacar como compositora, cantante solista y escritora, dejando un legado artístico integral.

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De qué murió la actriz Lua Blanco



El mundo del espectáculo en Brasil y gran parte de América Latina despide a una de sus figuras juveniles más emblemáticas. La artista Lua Blanco falleció a los 39 años de edad después de enfrentar en total privacidad un agresivo cáncer durante los últimos meses de su vida.

La trágica noticia fue confirmada de manera oficial por su círculo más cercano. A través de las plataformas digitales, su hermano Daniel Blanco dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que detalló los momentos finales de la artista y la tranquilidad con la que afrontó este difícil proceso médico.

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"Durante los últimos meses de su vida luchó contra el cáncer, tiempo durante el cual estuvo rodeada del amor de su familia y amigos. Falleció en paz, llena de amor y con la firme convicción de que iba directamente a las manos de Dios", expresó su hermano en la red social Instagram.

La actriz optó por mantener su diagnóstico médico en absoluta reserva y rodeada de la discreción de sus seres queridos. Durante el tratamiento al que fue sometida recibió sesiones de quimioterapia y debió someterse a una intervención quirúrgica; no obstante, su estado de salud presentó complicaciones considerables en los días previos a su deceso, según el medio de comunicación 20 Minutos.

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La pronta partida de la talentosa brasileña generó una oleada de mensajes de conmoción entre colegas de la industria. Una de las reacciones más destacadas fue la de la cantante mexicana Dulce María, quien interpretó al mismo personaje (Roberta Pardo) en la versión original de RBD y con quien sostuvo un cercano encuentro en el pasado.

"Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto, Lua bonita", expresó la artista mexicana en sus canales oficiales.