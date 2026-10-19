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De qué murió Lua Blanco la actriz que participó en 'Rebelde'

El entretenimiento está de luto tras confirmarse este domingo 18 de octubre el fallecimiento de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por su papel de Roberta Messi en 'Rebelde'.

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Lua Blanco actriz brasilera que participó en ‘Rebelde’ falleció el domingo 18 de octubre

El entretenimiento está de luto tras confirmarse este domingo 18 de octubre el fallecimiento de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por su papel de Roberta Messi en 'Rebelde'.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lua Blanco actriz brasilera de 'Rebelde'
Lua Blanco actriz brasilera de 'Rebelde'
Foto Instagram: @lua_blanco