Los más grandes y sonados escándalos de los famosos colombianos en 2019

Constantemente, los famosos están dando de qué hablar por sus comportamientos y este 2019 no fue la excepción, pues se conocieron diferentes polémicas que causaron gran revuelo en Colombia.

Esta vez, los escándalos fueron protagonizados por futbolistas, modelos, cantantes y hasta personas que antes no eran conocidas en el mundo de la farándula. Todas ellos dieron de qué hablar por bochornosas situaciones, peleas, infidelidades, nuevos amores y hasta fotos íntimas, convirtiéndose así en tendencia en la agenda nacional e internacional.

A continuación, te presentamos las polémicas más sonadas y comentadas que dejó este 2019 en el mundo de la farándula:

La foto de Andrea Valdiri con Michael Ortega desnudos en la intimidad

Cuando apenas empezaba el año, un nuevo capítulo se abrió en la polémica relación entre Andrea Valdiri y Michael Ortega, pues se filtró una íntima fotografía de la modelo y su expareja en donde aparecían totalmente desnudos.

A través de una serie de historias, la propia Valdiri fue la encargada de informarle a sus seguidores que sus fotos privadas habían caído en manos de personas que le querían hacer daño. Además, tiempo después, Ortega se pronunció al respecto aclarando que él no fue quien difundió la comprometedora imagen.

Daniela Ospina y Harol Jiménez oficializan su relación amorosa

Luego de la separación de James Rodríguez y Daniela Ospina, la modelo trató de tener su vida amorosa en privado, alejada de los medios de comunicación y de sus seguidores. Sin embargo, mucho se habló sobre sobre una posible relación con Harold Jiménez, quien es director y productor de vídeos musicales.

Hasta que en febrero se difundieron varias fotos de la pareja disfrutando en un viaje y una fiesta con varios amigos en Palomino y tiempo después decidieron oficializar su amor y mostrarse muy felices.

Accidente de Ana del Castillo con Juan Mindiola

Inicialmente, los cantantes estaban disfrutando de una agradable fiesta, pero todo terminó en una tragedia, pues se pasaron de tragos y estaban drogados, protagonizando así un polémico accidente del cual existieron dos versiones. Por un lado, Ana dijo que solo se bajó a orinar y ahí fue cuando él la atropelló , mientras que Juan aseguró que ella se tiró de la camioneta , además, pidió disculpas por manejar en estado de embriaguez.

Matrimonio de Mauro Urquijo con la modelo trans María Gabriela Isler

No cabe duda de que esta pareja ha sido una de las más polémicas del 2019, pues desde que el actor aceptó que tenían una relación, no han dejado de estar en el ojo del huracán. María Gabriela y Mauro se casaron en agosto por todo lo alto en Santa Marta, sin embargo, en el mismo evento les robaron el dinero de la lluvia de sobres y se quedaron sin con qué pagar en el hotel.

Pero esto no es todo, pues tiempo después supuestamente, como se vio en un video, fueron echados de un hotel por la puerta trasera por no pagar la cuenta.

A ellos todo esto parece no importarles, pues siguen dando de qué hablar en redes sociales por sugestivas fotos que publican desnudos.

Diferencias y peleas entre Luisa Fernanda W y la familia de Legarda

Aunque la youtuber parecía tener muy buena relación con la familia de su novio, a tan solo dos meses de la muerte del cantante Legarda empezaron los rumores de que había diferencias entre el padre y las hermanas con Luisa , pues así lo expresaron en redes sociales en diferentes ocasiones.

Tiempo después, todo se confirmó y se supo que Don Fabio , Daniela y María no se la llevan para nada bien con la que fue la novia de Legarda, pues no estuvieron muy de acuerdo con su forma de actuar durante el tiempo de luto, protagonizando así diferentes polémicas y rumores que han sido muy comentados.

Romance de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno

Sin duda esta relación sentimental ha sido una de las más comentadas y polémicas del año, pues a pocos meses de haber fallecido Fabio Legarda, empezaron a ver a Luisa Fernanda W compartiendo con Pipe Bueno en diferentes espacios. Inicialmente, se aseguró que su relación era únicamente de trabajo . Sin embargo, tiempo después se empezaron a ver en situaciones más comprometedoras, hasta que fueron captados por el Fisgón de La Red dándose apasionado beso.

Luego de ser descubiertos, los artistas aceptaron de alguna manera que sí existe más que una amistad, aunque lo hicieron sin revelar detalles.

Por supuesto, este romance ha tenido muchos detractores, pues muchos seguidores no estuvieron de acuerdo con que “no se respetara” el luto de Legarda.

Romance e infidelidad entre Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo

Luego de su paso por famoso reality de modelos en Caracol Televisión, Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo iniciaron un romance que presumieron poco a poco en sus redes sociales mostrándose muy enamorados. Sin embargo, tiempo después, el joven le fue infiel a la modelo trans y ella misma lo confirmó ante las cámaras de La Red asegurando que estaba con el corazón partido por el paisa.

Aunque en esta misma entrevista Mara aseguró que no lo perdonaría, tiempo después se reconciliaron y fueron portada de la Revista Vea, sin embargo, en una entrevista para este mismo medio, aseguraron que tienen una forma muy diferente de ver el amor y que prefieren no ponerle título a su relación, aunque la modelo no estaba muy de acuerdo con esto.

Ahora, Mara está cumpliendo sus sueños en Estados Unidos y no se ha vuelto a saber qué ha pasado con esta relación sin etiquetas.

Separación de Jessi Uribe con Sandra Barrios y su supuesto romance con Paola Jara

Después de 11 años de fe­liz matrimonio, Jessi Uribe y Sandra Barrios decidieron ponerle fin a su relación y, según como lo aseguró el artista a la Revista Vea, no tenía el tiempo suficiente para ella, sin revelar más detalles de la ruptura.

Sin embargo, días después, Barrios publicó un polémico mensaje en sus redes señalando que otra mujer se estaría metiendo en la relación y la familia del cantante. Sin embargo, luego fue eliminado, pero cada vez han crecido más los rumores entre un posible romance entre Jessi y Paola Jara.

Aunque ellos mismos han asegurado que no tienen más que una relación de trabajo, recientemente se han revelado fotos en las que se les ve compartiendo momentos especiales, incluso, cogidos de la mano.

Escándalo de infidelidad de la Dj Marcela Reyes

En el mes de junio empezó a circular en las redes sociales un video de la modelo y Dj Marcela Reyes gritando fuertes insultos y pegándole patadas con mucha furia a una puerta para intentarla abrir, pues allí, al parecer, se encontraban su novio, también Dj conocido como Exotic y una amiga de la mujer identificada como Valeria, quien la estaba traicionando en ese momento con su pareja sentimental.

Aunque estos nombres no eran tan conocidos y sonados en el momento, con este bochornoso escándalo de infidelidad se convirtieron en tendencia en el país y de ahí salieron divertidos memes que se compartieron en las redes sociales. Sin embargo, este no fue el único escándalo, pues la mujer luego protagonizó otras polémicas noticias en el mundo de la farándula colombiana.

Cirugías de Yina Calderón y la extracción de los biopolímeros de sus glúteos

En los últimos tiempos, Yina Calderón ha estado en el ojo del huracán por la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado en todo su cuerpo, además de los problemas de salud que ha tenido por los biopolímeros, pues para nadie es un secreto que la empresaria ha pasado más de 30 veces por las manos de los cirujanos.



Yina se ha caracterizado por mostrar toda su transformación a través de las redes sociales sin tapujos, incluso, ha compartido escalofriantes videos mientras le extraen los biopolímeros de su cola.

Además de sus cirugías, la instagramer también fue noticia por otras razones, pues fue deportada de México y publicó varios videos llorando en sus redes sociales, asegurando que esta ha sido la peor humillación de su vida.

Compromiso, ruptura y nuevo novio de Jessica Cediel

Luego de terminar su relación con Pipe Bueno, Jessica Cediel había mantenido su vida sentimental lejos de la vida pública. Sin embargo, este año sorprendió a sus seguidores al dar la noticia de que se casaría con Leo Sarria. Tiempo después, aunque la modelo se veía muy enamorada de este hombre, al parecer, todo terminó y ya ni siquiera lucía su anillo de compromiso.

Recientemente, la noticia fue más grande y sorprendente, pues hace poco, cuando todos pensaban que estaba a punto de casarse, presentó a su nuevo y musculoso novio, un estadounidense llamado Mack Roesch.

Polémica viral de Paola Ariza con el extranjero Brian Harrington

Leida Esther, más conocida como Paola Ariza se volvió tendencia en Twitter de un momento otro, algo que generó mucha curiosidad en los usuarios de la red social y los hizo indagar más sobre la mujer.

Paola se volvió viral luego de que salieran a la luz pública varios pantallazos de una conversación entre ella y un extranjero llamado Brian Harrington, de quien supuestamente se aprovechó para pedirle gran cantidad de dinero y, como se evidencia en el chat de WhatsApp publicado por él mismo, el hombre le consignó varias veces jugosas sumas en dólares, completando más de seis millones de pesos.

Luego de la polémica y de haber sido protagonista de cientos de memes en las redes sociales, la mujer rompió el silencio asegurando que de él solo recibió “ayudas”, sin saber que le iba a "pedir algo a cambio", pues cuando Harrington llegó a Colombia, el panorama fue diferente porque la empezó a “acosar”.

Nacimiento del segundo hijo de James Rodríguez por vientre de alquiler

El pasado 28 de octubre James Rodríguez sorprendió a sus millones de seguidores tras hacer pública la noticia de que es papá por segunda vez, sin embargo, lo que causó curiosidad entre los internautas fue que se dio por medio de un vientre alquilado sin conocer detalles exactos de la verdadera madre.

Alrededor de la noticia del nacimiento de Samuel Rodríguez se ha asegurado que el futbolista pagó 40 millones de pesos a una madre sustituta para que se diera la gestación, además, que Shannon de Lima no estuvo presente en el día del parto, asegurando que la encargada de cuidar al bebé durante los primeros meses en Medellín será la madre María del Pilar Rubio.

Ahora, James se ha mostrado muy feliz junto a su segundo hijo y ha publicado enternecedoras fotos en las redes sociales.

