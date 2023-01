La contundente respuesta de Lina Tejeiro a una seguidora que la criticó

Lina Tejeiro enlazó a su perfil de Twitter un mensaje posteado por una cuenta denominada como @LaCampeche en el que se mencionó que la actriz duraba casi todo el día con la ropa de gimnasio. Además, acompañó la crítica con dos emoticones que simulan náuseas.

Lina no se pudo contener y respondió este mensaje señalando que eso no debía importarle a la persona, pues no era quien la olía ni le lavaba la ropa.

Esto abrió un hilo en el que algunos internautas se divirtieron con la discusión pues compartieron algunos gifs graciosos al respecto.

Y que te preocupa? Si tú no me lavas y tampoco me vas a oler ? 🤷🏻‍♀️😂 https://t.co/iq02EVF4UC — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) July 30, 2019

Hasta el momento, Lina no se volvió a pronunciar al respecto ni en Twitter ni en su cuenta de Instagram

