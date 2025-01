J Balvin admitió si le afectó su pelea con Residente por un boicot en los Latin Grammy 2021

En varias oportunidades, J Balvin ha mostrado su interés por hablar de salud mental y de cómo esto le ha permitido mejorar a nivel profesional, pero sobre todo personal. Recientemente, el intérprete de 'Mi gente' le concedió una entrevista a Juan Pablo Raba para el podcast 'Los hombres sí lloran' y aprovechó para pronunciarse acerca de su polémica con Residente, la cual tuvo lugar hace aproximadamente cuatro años.

El paisa inició explicando que la llegada de su hijo Río a su vida le ha traído una calma que no experimentaba desde hace bastante tiempo, pues con frecuencia se sentía abrumado por la depresión y la ansiedad. Al respecto recordó una temporada de su carrera artística en la que recibió mucho 'hate' en las plataformas digitales por diferentes temas que abordó.

Mira también: J Balvin terminó con Valentina Ferrer y se atribuyó toda la culpa: "una depresión gigante"

"Desde que nació mi hijo, tres años y medio, en los momentos más difíciles, cuando tuve la pelea con Residente, me metí en un problema de racismo por la canción 'Perra', una manada de cosas que me cayeron, huevón, porque cuando a uno le cae, le cae es todo encima... Parce, como una lechuga... Por mi hijo, esa es mi parte romántica", indicó.

Además agregó que, aunque siempre había soñado con ser padre, esta noticia le cambió la vida, dado que no sabía qué debía hacer y fue ese mismo temor el que lo llevó a distanciarse un poco de su actual pareja sentimental Valentina Ferrer.

No te pierdas: J Balvin aseguró que no consume drogas y confesó si ha sido discriminado: "Todos fuman bareta"

Publicidad

Por qué se pelearon J Balvin y Residente en 2021

J Balvin propuso boicotear la gala de los Latin Grammy 2021, en la que iba a ser homenajeado Rubén Blades por su aporte a la industria, lo que fue tomado por Residente como una falta de respeto. Ante ello, el puertorriqueño comparó al paisa con comida chatarra, asegurando que su música le gustaba a todo el mundo (como los hot dogs), pero que si alguien quería comer bien, se iba a un restaurante.

Como respuesta, el colombiano publicó en redes sociales una foto junto a un carrito de hot dogs, lo que caldeó más los ánimos. El tema terminó escalando debido a que Residente colaboró con Bizarrap y lanzó el tema 'BZRP Music Sessions 49', en el que expresó todo los pensamientos que tenía de él.

Publicidad

Te puede interesar: J Balvin fue "secuestrado" en Estados Unidos: Así recordó el angustiante momento