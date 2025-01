J Balvin aseguró que no consume drogas y confesó si ha sido discriminado: "Todos fuman bareta"

En varias oportunidades, el reconocido cantante paisa J Balvin ha hablado abiertamente sobre sus problemas de depresión y ansiedad; sin embargo, recientemente le concedió una entrevista a Juan Pablo Raba para el podcast 'Los hombres sí lloran' , en donde no solo se refirió a la salud mental, sino que también se pronunció acerca de la relevancia que le dan a la droga en la industria musical.

J Balvin no consume droga, pero sí hace música al respecto

Una de las revelaciones más llamativas del episodio tuvo lugar cuando expresó su punto de vista sobre el consumo de estas sustancias y admitió que, aunque ha estado rodeado de personas que sí lo han invitado a unirse a este mundo, siempre ha tenido claro que su propósito es trabajar. Además, agregó que decir "no" le ha abierto muchas más puertas que haberse unido a esos planes.

Mira también: J Balvin fue "secuestrado" en Estados Unidos: Así recordó el angustiante momento

"Le hacen canciones a la bareta", dijo Raba en forma de chiste, a lo que el reguetonero contestó: "Claro, la gente ama la bareta, pero no. Así esté con x artista, el más grande, el man me pasa un bareto y yo no fumo", señaló.

Asimismo, afirmó que esto ha generado que entre sus mismos colegas se 'pasen la voz': "¿y qué ocurre cuando están conmigo en el estudio? Los manes se salen, que me parece muy respetuoso, y fuman bareta o las drogas que quieran meter, eso es su problema y cada quién verá lo que hace con su vida".

No te pierdas: "Saben que me curé": J Balvin escribió una canción de amor dedicada a Valentina Ferrer

Publicidad

Según explicó, esta es una situación que se ha venido presentando desde que inició su carrera, pues en los eventos que presentaba en los barrios de Medellín, junto a otros exponentes, le ofrecían este tipo de sustancias a cambio de los espectáculos.

"Me decían 'usted sabe que es un bacán, lo que quiera, meta coca, bareta, aquí le tenemos las chimbas', pues no parce, yo vine fue a camellar huevón, no necesito eso, yo resuelvo por fuera a ver qué hago", dijo.

Te puede interesar: ¿Grosero? J Balvin le respondió a un seguidor que criticó su ropa y forma de vestir

Publicidad

Finalmente, se mostró orgulloso de su comportamiento ante estos hechos, ya que le permitió forjar su carácter y demostrar que su prioridad siempre va a ser permanecer fiel a su esencia sin importar la percepción que tengan los demás de él.