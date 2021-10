Influencer arremete contra Netflix por la traducción de 'El juego del calamar'

'El juego del calamar' o 'Squid Game' es una serie coreana que ha sido todo un éxito en la plataforma de Netflix, a solo unas semanas de su estreno ya casi alcanza en vistas a la creación española ‘La Casa de Papel’.

La producción se hizo tendencia en redes por una usuaria de TikTok con más de 250 mil seguidores que, al parecer, habla coreano con una gran fluidez y aseguró que la plataforma tradujo mal los diálogos de la serie, también dijo “si no sabes coreano no podrás ver la misma serie”.

Luego de esta declaración, la usuaria explica que en la serie desarrollan el término “gganbus” como ‘los que se comparten todo’ cuando están en el juego de las canicas, pero según ella esto quiere decir que esa palabra significa ‘no tener sentido de pertenencia’, si esto es cierto, todo el contexto del capítulo cambiaría por completo.

El otro ejemplo que la tiktoker expuso es una escena donde la jugadora 212 llamada 'Han Minyeo', interpretada por la actriz Kim JooRyoung, dice: “no soy un genio, pero puedo hacerlo igual”, pero al momento de traducirlo a coreano, realmente dice “Soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar”.

“La razón por la que esto sucede es porque no se respeta el trabajo traducido y también por el gran volumen de contenido, los traductores mal pagados y el enorme volumen de trabajo; no es culpa suya sino de la gente. Los productores no aprecian el arte”, expresó Youngmimayer.

Esta serie trata de un misterioso juego donde reclutan personas que tienen muchas deudas o que están padeciendo necesidades muy fuertes, cuando estas son llevadas al lugar participan en juegos de niños con la diferencia de que cuando pierden en el juego, son eliminados de la vida, el objetivo es ganar todos los desafíos y llevarse a su casa 5 mil millones de wones para mejorar su calidad de vida. La producción ha sido famosa por ser diferente.