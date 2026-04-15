Cuándo y a qué hora vuelven a dar 'A Otro Nivel' y 'La Reina del Flow' en Caracol

Caracol Televisión ha hecho cambios en su parrilla de programación en los últimos días para unirse a la fiebre del fútbol y apoyar a la Selección Colombia en el torneo de Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol. Tras los partidos que tuvieron lugar el pasado viernes 10 y martes 14 de abril, se conoce la fecha en la que los televidentes podrán disfrutar de la programación habitual en la pantalla chica.

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Cuándo regresa 'A Otro Nivel' y 'La Reina del Flow' a Caracol

Este 15 de abril la parrilla de programación regresa a su normalidad. De esta forma, en la mañana se emitirá: Noticias Caracol de 5:00 a. m. a 9:00 a. m., seguido de 'Día a Día' hasta las 11:30 a. m. y 'María la del Barrio' hasta las 12:30 p. m.



Posteriormente, se emitirán programas como la edición del mediodía de Noticias Caracol de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., seguido de 'Tormenta de Pasiones' hasta las 5:00 p. m. , Leyla hasta las 6:00 p. m. e 'Hilos de Vida' hasta las 7:00 p. m.

En la noche, se podrán disfrutar los programas correspondientes a la edición central de Noticias Caracol de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., seguido de 'A Otro Nivel' hasta las 9:30 p. m. con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez. Luego se emitirá 'La Reina del Flow 3' hasta las 10:30 p. m., donde se conocerá qué pasará con Charly que se encuentra bajo el poder de Genoveva, y 'Vecinos' hasta las 11:30 p. m.





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Es necesario mencionar que esta rejilla estará vigente hasta el viernes 17 de abril, no solo porque se da paso a la programación del fin de semana con producciones como 'La Red', 'Sábados Felices', 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final', sino también porque se realizarán algunas modificaciones teniendo en cuenta la transmisión del partido Argentina- Colombia femenina correspondiente a la Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol.



En qué va 'La Reina del Flow' en Caracol Televisión

Tras la propuesta de matrimonio de Erick e Irma, Charly intenta integrar a Genoveva a la familia de Soul & Bass; sin embargo, todos le dan la espalda. La mujer se percata de que el artista la ha estado siguiendo, por lo que termina dándole un somnífero para poder controlarlo; no obstante, se lleva un gran susto al ver que no reacciona.

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