Fan que se ganó el Lamborghini de Shakira, avaluado en más de mil millones de pesos, lo estrelló

Michael Mejía, el fan de Shakira que se ganó el Lamborghini Urus morado que usó la barranquillera para su video de 'Soltera' vuelve a ser noticia y no precisamente por un problema para sostener el vehículo, sino por un accidente que protagonizó.

La página de fans de la colombiana AndroShak compartió una serie de fotografías en la que se observa al implicado hablando por teléfono, al parecer, gestionando la situación mientras un Policía espera pacientemente. Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios en Internet es que el carro tenía daños en el costado izquierdo, más específicamente en la puerta del conductor.

Es necesario mencionar que Mejía recientemente había dado a conocer su interés en subastar el vehículo avaluado en 250 millones de pesos, es decir en más de mil millones de pesos colombianos, debido a que su manutención era bastante costosa y se salía de su presupuesto.

Por el momento, no hay información oficial sobre quién pudo haber sido el responsable del hecho o si hay más personas involucradas en esta situación. Por fortuna, Shakira había entregado el Lamborghini con un seguro vigente hasta por seis meses, cuyo costo mensual asciende los dos mil dólares y, aunque este respaldo podría cubrir los daños del accidente, hay que revisar minuciosamente las condiciones de la póliza.

Adicionalmente, este accidente podría afectar considerablemente el precio dentro del mercado, por lo que muchos están a la espera de saber si Mejía continuará con su decisión de dárselo a otra persona o si hará algo al respecto para conservarlo sin necesidad de invertir tanto presupuesto, idea que ha generado dudas en las plataformas digitales.

"Ya no podrá ni venderlo", "bueno, vean el lado bueno, al menos no se mató", "si Shakira lo hizo en el video, ¿por qué él no?", "es que no se lo merecía, la verdad", "le salió muy cara la sorpresita", "si antes no podía pagar el mantenimiento, ahora no va a poder pagar ni siquiera la reparación", "al menos ninguno sufrió daños físicos", "no puedo creer que esto sea real", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.