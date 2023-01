Falleció Javier Romero, exparticipante de La Voz Senior 2022.

Javier de Jesús Romero , oriundo del municipio de Envigado, hizo parte de los participantes que se presentaron a las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior 2022 para demostrar el gran talento que lo hizo apasionarse por la música.

A pesar de que no pasó a la siguiente fase del programa, los entrenadores no dejaron de exaltar su buena presentación y quisieron conocer no solamente su historia en el camino de la música, sino el porqué era un defensor de los carrieles antioqueños como una importante ficha dentro de la cultura de nuestro país.

Otro de los factores que llamaron la atención de su paso por este concurso musical fue la amorosa relación que tenía con su esposa, quien lo acompañó tras bambalinas mientras él cumplía su sueño en este valioso escenario.

Tristemente, el 25 de diciembre se dio a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, lo cual nos deja un vacío, pero sobre todo una lección de esa ternura, empeño e ilusión que él nos mostró a través de su voz y su historia de vida.

¿Cómo Javier incursionó en la música?

Antes de sus 50 años, este hombre se animó a entrar en la música luego de que un amigo que tenía un negocio de musica en vivo lo invitara a este sitio, en donde se antojó de aprender a tocar la guitarra: "siempre llevaba la música por dentro y con esa guitarra me desahogué".

Su esposa dice que esto los ha unido un poco más, por lo que ella no solamente lo apoya, sino que le encanta verlo tocar diversos instrumentos.

Este Senior confiesa que quiere vivir de la música, pues para él lo representa todo, es como un aliento de vida. Asegura que puede cantar dos o tres horas seguidas sin parar, por lo que tiene su propio sonido.