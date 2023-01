“¿Estás enamorada?”: Lina Tejeiro responde y sorprende a sus seguidores

Lina Tejeiro, con 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es una de las mujeres más alagadas de la farándula nacional por su belleza y disciplina con el ejercicio, del que ha conseguido un cuerpo tonificado que se roba los suspiros de más de un hombre.

Después de su relación con el cantante Andy Rivera, los rumores de que aún siguen no paran, sin embargo, a través de sus redes sociales dejó claro que ya lleva un año y medio completamente soltera y que su ex no es que la quiera, sino que “solo quiere views”.

Así, mediante la opción de preguntas y respuestas de Instagram, la actriz siguió contestando cosas que crearon incertidumbre entre sus seguidores pues parece que su corazón podría tener una nueva ilusión.

“¿Vas a contarle al mundo que estás enamorada hasta la médula?”, fue una de las preguntas que la actriz recibió y a la que tan solo pudo responder con una risa tímida y picara.

Por otro lado, también le preguntaron: “¿por qué dices que estás soltera si el amor se te sale por los poros?”, a lo que aseguró que sigue soltera pero ya no está “recibiendo hojas de vida”.

La incertidumbre de quien podría ser el hombre que se esta robando su corazón es alta y más después de que también afirmará que le gustan los hombres mayores.

