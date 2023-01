Con sensual foto y mensaje inspirador, Lina Tejeiro confirma que no le pertenece a nadie

Lina Tejeiro se caracteriza por su belleza, pero también por su talento como actriz y así lo ha demostrado en varias producciones.

Otro de los atributos de la llanera de 27 años es su capacidad para influenciar de manera positiva a sus seguidores con mensajes positivos y de superación personal.

Recientemente, la influenciadora hizo una publicación en su cuenta de Instagram que llamó la atención de todos sus seguidores, pues junto a una hermosa fotografía en donde aparece con un vestido rojo aparece un mensaje que asegura que no le pertenece a nadie.

"Cambió. Se nota en su pelo, en su forma de caminar y en su manera de vivir que ya no le pertenece a nadie".

La publicación fue presa de elogios superando los 110 mil me gusta y los 400 mensajes positivos de sus seguidores en la red social.

"Que mensaje tan hermoso", "No sé porque me late que te has vuelto a enamorar y me hace feliz verte feliz y brillar. Estás preciosa y la paz de tu alma se refleja en tu mirada mujer bonita. Dios te bendiga y te permita disfrutar de muchas alegrías porque te las mereces", "Eres linda, auténtica y trabajadora, por eso eres un mujer única" y "Que hermoso ese post, somos de nosotras mismas y no le pertenecemos a nadie", fueron algunos de los comentarios más representativos que Lina recibió.

