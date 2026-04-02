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EN VIVO celebración pasión de viernes santo 3 de abril 2026 - CaracolTV

Caracol Televisión transmitirá la ceremonia para que los televidentes participen de la celebración religiosa desde la comodidad de sus casa. Este es el horario.

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A qué hora es la celebración de la pasión este viernes santo: conéctate EN VIVO

Caracol Televisión transmitirá la ceremonia para que los televidentes participen de la celebración religiosa desde la comodidad de sus casa. Este es el horario.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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A qué hora transmitirán este 3 de abril la celebración de la pasión de viernes santo en Caracol Televisión.