A qué hora es la celebración de la pasión este viernes santo: conéctate EN VIVO

Caracol Televisión realizó cambios en su programación durante la Semana Santa, especialmente en el jueves y viernes santo. En esta oportunidad, las novelas turcas de la tarde y los contenidos del horario prime time, como ‘A Otro Nivel’, ‘La Reina del Flow’ y ‘Vecinos’, cederán sus espacios para dar paso a una programación enfocada en contenidos relacionados con la fe.

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En ese contexto, la parrilla de programación fue reorganizada con el objetivo de incluir transmisiones especiales acordes con las fechas.

Cuándo y a qué hora es la celebración de la pasión y muerte en Caracol TV

De acuerdo con la programación de este 3 de abril, correspondiente al viernes santo, se transmitirá la celebración de la pasión y muerte en vivo. Este evento hace parte de los contenidos centrales del día y se integra dentro de los cambios realizados por el canal para esta fecha.

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La transmisión tendrá lugar desde las 9:45 a. m. hasta las 12:00 p. m. Durante ese lapso, los televidentes podrán seguir la celebración a través de la señal habitual del canal. Asimismo, estará disponible mediante la señal en vivo en la página web del canal, lo que permite el acceso desde distintos dispositivos.

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Es necesario mencionar que lo largo de la jornada se presentarán programas religiosos con historias sacadas de la Biblia.

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Qué misas se transmitirá en esta Semana Santa

El domingo 5 de abril se transmitirá con la santa misa dentro de la parrilla habitual. Sin embargo, además de este espacio, también se incluirá la emisión de la misa de pascua y resurrección en la franja de la mañana, como parte del cierre de esta conmemoración religiosa. De esta manera, los televidentes podrán seguir ambas celebraciones en un mismo día a través de la señal del canal.

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En cuanto al horario, la transmisión se llevará a cabo desde las 6:45 a. m. hasta las 9:00 a. m. Posteriormente, una vez finalizadas estas emisiones y con el cierre de la semana, la programación del canal retomará su estructura habitual, reanudando los programas y formatos que se emiten de manera regular.