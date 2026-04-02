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Por qué Becky G sigue con Sebastian Lletget luego de la infidelidad del futbolista - CaracolTV

Becky G habló en el podcast 'Call her daddy' sobre los retos que ha tenido que afrontar para tener una relación estable con Sebastian Lletget sin importar la presión en las redes sociales.

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Becky G rompió el silencio sobre infidelidad de Sebastian Lletget y dijo que siguen juntos

La artista estadounidense habló de los retos que ha tenido que afrontar para tener una relación estable con el futbolista sin importar la presión en las redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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