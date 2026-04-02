Becky G rompió el silencio sobre infidelidad de Sebastian Lletget y dijo que siguen juntos

Becky G, recordada por canciones como ‘Sin pijama’, ‘Mami’ y ‘Mayores’, participó en el pódcast Call Her Daddy con Alex Cooper, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y su situación sentimental. En ese espacio, la artista abordó temas relacionados con su relación de pareja y el proceso que ha atravesado en los últimos años.

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Becky G habló de su relación con el futbolista Sebastian Lletget

En ese contexto, la cantante se refirió a su relación con el futbolista Sebastian Lletget. Según se conoce, la pareja inició su relación hacia 2016 y, posteriormente, en 2023 se hicieron públicos problemas relacionados con una supuesta infidelidad. A partir de ese momento, la situación tomó relevancia mediática, lo que también influyó en la forma en que se desarrolló su relación en el interior de su vínculo.



Tres años después de esa situación, la cantante habló nuevamente sobre el tema y confirmó que continúan juntos. Durante la conversación, explicó cómo vivió ese periodo, señalando que se trató de una experiencia que tuvo implicaciones en diferentes escenarios de su vida.





“Hay un desamor privado y luego un desamor público… Ambos son extremadamente dolorosos”, expresó durante el pódcast.

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Asimismo, recordó que en ese momento estaban comprometidos, lo que añadió un componente adicional a la situación. De acuerdo con lo que relató, este proceso estuvo acompañado por la presión del público, lo que influyó en la manera en que enfrentó los acontecimientos. En consecuencia, tomó la decisión de alejarse de los reflectores por un tiempo.

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Durante ese periodo, Becky G indicó que se enfocó en su propio proceso personal. En particular, se refirió al rompimiento de su compromiso como un punto clave dentro de esa etapa.

“Creo que alejarme de la relación no solo fue una cuestión de autopreservación, sino también de liberarme del contexto de cualquier persona para la que haya tenido que ser algo”, explicó en el mismo espacio.

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Por otra parte, la artista también habló sobre el proceso que siguió después de ese momento. Según detalló, recurrió a terapia y atravesó un periodo prolongado de reflexión personal.

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Durante la entrevista también confirmó que continúa con el deportista. Además, indicó que, después de este proceso, se encuentra nuevamente abierta a la posibilidad de comprometerse.