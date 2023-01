El contundente mensaje de Lina Tejeiro a quienes ya han comenzado a criticar su noviazgo

La nueva relación entre Lina Tejeiro y el empresario venezolano Norman Capuozzo no para de ser tema entre usuarios en redes sociales, algunos felicitando a la feliz pareja mientras otros por el contario, con apenas unos días de haber hecho público el noviazgo, ya han comenzado a lanzar crítica en contra de ambos.

No obstante, los malos comentarios parecen no importarle al par de tortolitos, en especial a la actriz Lina Tejeiro quien se muestra más enamorada y feliz que nunca, razón por la que decidió responder con un contundente mensaje a quienes le han cuestionado que su novio aún no haya publicado una foto juntos.

“No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad (…) a mi me basta con su manera de tratarme y cómo me hace sentir (…) No necesito de una foto para sentirme valorada”, respondió la actriz.

Ante la respuesta, seguidores de la actriz le expresaron todo su apoyo y aprovecharon para recomendarle que no preste atención a los malintencionados y que disfrute de su nuevo amor.

